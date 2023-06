Ministrul Alina Gorghiu a susținut, într-o declarație la tv, că în Justiție va exista un sistem echitabil de pensii. În acest domeniu, nicio pensie nu va fi mai mare decât salariul. Ea a ținut să menționeze că există o perioadă de tranziţie în lege, astfel încât unele prevederi, cum este creşterea vârstei de pensionare, vor intra în vigoare în câţiva ani.

”Trăgând linie, această reformă trebuie să se întâmple. Această schimbare de paradigmă în materie de pensii de serviciu se va vedea foarte curând, cu efecte concrete. Vom avea un sistem echitabil, vom avea un sistem care prevede că pensia nu poate fi de azi înainte mai mare ca salariu şi vom vedea decizia Curţii Constituţionale”, a declarat, joi seară, Alina Gorghiu.

De ce există o perioadă de tranziţie pentru unele prevederi

Ea a explicat de ce există o perioadă de tranziţie în lege pentru unele prevederi, cum ar fi creşterea vârstei de pensionare.

”Prevederea clară, cu efect imediat, este că în baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări sau orice alte diurne. (…) Obiectivul meu este să am în continuare un corp de magistraţi cu expertiză sănătoasă, care să poată să livreze un act de justiţie pe măsura aşteptărilor cetăţeanului. Şi aşa apetitul cetăţenilor pentru justiţie, opinia cetăţeanului din România faţă de justiţie este următoarea: avem termene infernal de lungi, avem un acces redus la justiţie, avem o justiţie rigidă, cu o jurisprudenţă neunitară, motiv pentru care eu cred că va trebui să ne gândim cum conservăm resursele de calitate în interiorul sistemului, să nu încercăm să le trimitem la pensie imediat”, a adăugat Gorghiu.

Pensionarea va fi posibilă la 50 de ani doar până în 2025

Ea a explicat că ultimul an în care pensionarea va fi posibilă la 50 de ani va fi 2025. Apoi, a arătat că în fiecare an va crește, astfel încât în anul 2035 va fi posibila la 60 de ani.

”Apoi creşte în fiecare an şi va fi de 60 de ani, la nivelul anului 2035. Vechimea maximă asimilată luată în calcul va scădea de la an la an, de la un maxim de 5 ani, până la eliminarea în 2029. Din acel an, vechimea minimă ca judecător-procuror va fi de 25 de ani fără vechimea asimilată”, a punctat ministrul Gorghiu.