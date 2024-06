Daniel Baciu, directorul Casei de Pensii, a subliniat că pensiile care vor înregistra creșteri semnificative sunt cele pentru persoanele cu un stagiu de cotizare foarte mare, de peste 40 de ani.

De asemenea, oficialii au asigurat că nimeni nu va fi afectat negativ, nicio pensie nu va fi mai mică decât înainte.

În România, pensia medie se situează la 2.400 de lei. Din 1 septembrie, pensia medie pentru circa 3.500.000 de pensionari va cunoaște o majorare de 40%, adică o creștere medie de aproximativ 1.000 de lei.

Totuși, există aproximativ 1.500.000 de pensionari care nu vor beneficia de această creștere. Printre aceștia se numără cei cu pensii minime și un stagiu redus de muncă, care vor rămâne la pensiile sociale actuale de 1.281 de lei.

Un alt caz în care pensia nu va crește la recalculare este cel al pensiilor foarte mari. Dacă un pensionar primește deja o sumă considerabilă, acesta nu va beneficia de majorări suplimentare la recalculare.

De exemplu, un pensionar cu doar 22 de ani de contribuție, având un punctaj mediu anual de 3,5, primește deja o pensie de 7.100 de lei. Deoarece nu a atins pragul de 25 de ani de contribuție, nu va primi niciun punct bonus la recalculare.

În schimb, deține un număr considerabil de puncte de contribuție, adică 77. Pensia recalculată este de 6.231 de lei (77 x 81 lei, punctul de referință).

În urma noii legi, pensia cuvenită va fi de 6.231 de lei. Totuși, pentru că aceasta este mai mică cu 900 de lei față de suma actuală, pensionarul va păstra pensia în plată de 7.100 de lei.

Daniel Baciu a confirmat două majorări ale pensiilor în acest an: una în ianuarie, când valoarea punctului de pensie a crescut cu 13,8% la 2.032 lei, și cealaltă în septembrie, când aproximativ 70% din pensionari vor avea pensiile recalculate conform noii legi.

Deciziile de recalculare sunt în curs de tipărire și vor fi distribuite începând cu septembrie.

„Se stie foarte clar anul acesta, am spus-o de fiecare data, avem doua majorari ale pensiilor. Am avut o majorare la 1 ianuarie, cand valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 13,8% ajungand la 2.032 de lei, si mai avem cea de-a doua majorare in luna septembrie, unde vorbim de recalcularea tuturor celor aproximativ 5 milioane de dosare aflate in plata in sistemul public care, dupa aceasta recalculare, in jur de peste 70% din pensionari vor avea majorari ale pensiilor.

Deci cu 1 septembrie, am facut pasi importanti, suntem in linie dreapta, oamenii vor primi aceste drepturi banesti cuvenite in urma noii formule de calcul prevazute de noua lege a pensiilor, vorbim de Legea 360/2023. Stim exact ce avem de facut, suntem in grafic cu totul, chiar vroiam sa va spun ca undeva, incepand de luna aceasta, incepem deja sa tiparim deciziile de pensii recalculate.

Se lucreaza la Casa Nationala de Pensii astfel incat aceste decizii sa ajunga in timp util catre pensionari, astfel incat cu prima zi lucratoare din luna septembrie oamenii sa isi primeasca drepturile legitime in urma acestui proces de recalculare”, a declarat Baciu în urmă cu câteva zile.