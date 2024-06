Cu toate acestea, seniorii încă așteaptă să primească confirmarea crucială pentru ei. În acest context, Daniel Baciu, conducătorul Casei Naționale de Pensii, a răspuns întrebărilor de la Realitatea Plus pentru a clarifica această situație.

În interviul acordat reporterilor postului tv, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a dezvăluit că se apropie de etapa recalculării pensiilor.

El a menționat că, în urma alegerilor locale și europarlamentare, au fost făcute promisiuni din partea PSD cu privire la posibilitatea unei noi majorări a pensiilor în acest an.

Daniel Baciu a afirmat că în acest an vor avea loc două majorări ale pensiilor. El a precizat că prima majorare a avut loc la 1 ianuarie, când valoarea punctului de pensie a crescut cu 13,8%, ajungând la 2.032 de lei.

Baciu a subliniat că a doua majorare este programată pentru luna septembrie, odată cu recalcularea tuturor celor aproximativ 5 milioane de dosare aflate în plată în sistemul public.

După recalculare, aproximativ 70% din pensionari vor beneficia de majorări ale pensiilor.

El a menționat că aceste ajustări sunt conform noii formule de calcul prevăzute de Legea 360/2023 și că Casa Națională de Pensii lucrează pentru a tipări deciziile de pensii recalibrate începând din luna curentă.

Scopul este ca pensionarii să primească aceste decizii în timp util, astfel încât să își primească drepturile legale începând cu prima zi lucrătoare din luna septembrie.

„Se stie foarte clar anul acesta, am spus-o de fiecare data, avem doua majorari ale pensiilor. Am avut o majorare la 1 ianuarie, cand valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 13,8% ajungand la 2.032 de lei, si mai avem cea de-a doua majorare in luna septembrie, unde vorbim de recalcularea tuturor celor aproximativ 5 milioane de dosare aflate in plata in sistemul public care, dupa aceasta recalculare, in jur de pejste 70% din pensionari vor avea majorari ale pensiilor.

Deci cu 1 septembrie, am facut pasi importanti, suntem in linie dreapta, oamenii vor primi aceste drepturi banesti cuvenite in urma noii formule de calcul prevazute de noua lege a pensiilor, vorbim de Legea 360/2023. Stim exact ce avem de facut, suntem in grafic cu totul, chiar vroiam sa va spun ca undeva, incepand de luna aceasta, incepem deja sa tiparim deciziile de pensii recalculate.

Se lucreaza la Casa Nationala de Pensii astfel incat aceste decizii sa ajunga in timp util catre pensionari, astfel incat cu prima zi lucratoare din luna septembrie oamenii sa isi primeasca drepturile legitime in urma acestui proces de recalculare”, a declarat Baciu.