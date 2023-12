Ce pensie specială va primi Mitică Dragomir? Omul de afaceri susține că în 2024, va fi mai bogat decât anul acesta, având de primit o parte din pensia de parlamentar.

70 și ceva de milioane de lei pe lună (n.r. peste 7000 de lei), atât are un parlamentar. Trebuie să mi-o dea doar pe câteva luni și devin mai bogat”, a declarat el la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ .

La anul o să fiu mai bogat, poate, pentru că îmi dau și pensia specială din urmă. Pensia de parlamentar. Acum e lege. Trebuie să îmi dea pensiile din urmă. Am de luat pe câteva luni. Am două legislaturi întregi.

“Eu în 2024 o să fiu mai sărac. Nu vând nimic, nu am nimic. Jur și cu Biblia în față. Eu nu mă las și îl ajut foarte mult pe fiu-miu, că nu poate să se împartă în atâtea locuri. Eu pe șantier am trei oameni.

Fostul președinte al LPF are în plan, de asemenea, să deschidă un restaurant de lux. Se gândește chiar și o clinică, dotată cu aparatură de ultimă generație.

“Mă bate gândul să-mi fac un restaurant de lux. Am atâtea spații acuma… Fac o clinică. Am vorbit cu profesorul Costache, unul dintre marii doctori ai acestei țări și mi-a zis că dacă am 2.000 de metri fac o clinică de asta cu aparatură sofisticată, cu RMN să stai în picioare, nu culcat. Nu cred că există în România.

Au început să se vândă iar în draci apartamentele și Bogdan a fost de acord. Ieri am vândut două, azi am vândut unul și mai veniseră încă doi acum. Toată lumea face numai cutii de chibrituri. Eu n-am făcut de-astea mici.

Vino peste o lună când sunt blocurile mele terminate și curțile. La 1 februarie când se mută lumea în ele. Vezi și tu și faci o comparație. Uite ce face nea Mitică Dragomir și ce face x, y, z. Și compară cu cei mai mari și mai puternici. Dacă e cineva care construiește mai bine să îmi zici ce vrei tu. Eu nu fac rabat de la calitate”, a explicat acesta.