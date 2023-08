Pavel Bartoș a vorbit deschis despre momentele delicate prin care a trecut cu Anca, soția lui. Vedeta celor de la PRO TV a mărturisit că a învățat să depășească aceste situații și a dezvăluit ce reproșuri își face în calitate de soț.

Prezentatorul TV a admis că în căsnicia sa nu a fost tot timpul doar lapte și miere. Cu toate acestea, el a susținut că din clipa în care au devenit părinți au reușit să fie mai înțelepți și mai răbdători.

„Nu ne place să oferim povețe. Povestea fiecăruia este unică și trebuie trăită ca atare. Ne-am iubit, ne iubim, ne-am ascultat, ne ascultăm, am comunicat, comunicăm, și asta ne-a ajutat să fim aici. Noi am fost mereu împreună. Uite că am atins acest topic chiar mai devreme. Ce pot să adaug este că, odată cu venirea copiilor pe lume, devii mai înțelept, mai răbdător, mai bun și, în plus, copiii dau sens vieții, iar noi am înțeles acest lucru. Și, probabil, d-asta suntem o familie împlinită care se bucură de toate momentele”, a spus Pavel Bartoș.

Reproșurile pe care și le face Pavel Bartoș

Întrebat ce are să-și reproșeze în calitate de soț, vedeta celor de la PRO TV a oferit un răspuns sincer.

„În viață, toți vrem să facem lucrurile bine și foarte bine. Sunt un tătic care învață zi de zi, sunt un soț care se perfecționează zi de zi, sunt un om care se bucură de ce are zi de zi”, a spus acesta, conform viva.ro.

Despre cele trei fiice – Eva, Rita și Sofia – Pavel Bartoș a spus că sunt bine, sănătoase și fericite.

Despre Anca, care este actriță, om de televiziune, dar și om de radio, Pavel Bartoș a avut numai cuvinte de laudă. El a vorbit și despre proiectul început de soția sa care, de câțiva ani, este la medicină.

Vedeta de la PRO TV, despre momentele dificile din familie

Întrebat cum este să aibă două studente în casă, mamă și fiica cea mare, vedete de televiziune a spus că o susține și o încurajează pe soția sa.

„Chiar dacă în sesiune este dificil, mă bucur foarte tare că Anca și-a urmat acest vis și calcă acum pe urmele tatălui ei. Este clar că are un har, o bucurie când se ocupă de asta și când învață, deși e foarte greu. Abia aștept să ajungă la punctul în care să poată profesa, dar, până atunci, sunt aici să o susțin și să o încurajez. Și mă bucur din tot sufletul că îi place tare mult ceea ce face. Consider că are har pentru această meserie și că va fi un doctor excepțional, iar pacienții ei vor avea numai de câștigat”, a conchis Pavel Bartoș.