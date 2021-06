Este dezvăluirea momentului despre cel mai bogat om din România. Nimeni nu ştia până acum de pasiunea secretă a lui Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath.

Dezvăluirea momentului despre Daniel Dines

Este dezvăluirea momentului despre omul care tocmai i-a depăşit la capitolul avere pe fraţii Dedeman, dar şi pe Ion Ţiriac. Daniel Dines uimeşte pe toată lumea. Acesta este o fire sportivă, fiind un mare fan al tenisului. Cel puţin asta reiese din imaginile surprinse de către paparazzi celor de la evz.ro.

Pasiunea secretă a miliardarului

Daniel Dines, omul care a dat lovitura odată cu listarea companiei UiPath la Bursa de la New York, a fost surprins pe terenul de tenis, acolo unde şi-a arătat talentul pe zgură. Daniel Dines are, ca orice miliardar care se respectă, antrenor personal, dar din imagini se vede că nu prea are nevoie.

Ştie să lovească bine mingea şi cu reverul, dar şi cu dreapta pe forehand. Chiar dacă are aproape 50 de ani, Dines se menţine bine şi asta se vede şi pe terenul de tenis. A reuşit să îi facă faţă adversarului care era mult mai tânăr. La final, Dines a avut parte de ajutorul angajaţilor săi. Aceştia i-au cărat geanta până la maşină şi l-au condus către următoarea destinaţie a zilei.