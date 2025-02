Papa Francisc, spitalizat de vineri la Spitalul Gemelli din Roma, a petrecut o „noapte liniştită”, anunţă miercuri Vaticanul, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la starea sa de sănătate. Suveranul Pontif, în vârstă de 88 de ani, se află sub tratament pentru o pneumonie bilaterală, iar medicii monitorizează cu atenţie evoluţia sa.

Deşi starea sa a fost descrisă ca „complexă”, Vaticanul a dat asigurări că Papa este sub un tratament atent monitorizat.

VIDEO: Pope Francis has pneumonia in both lungs, Vatican says.

A dozen Catholics from Bolivia pray outside Rome’s Gemelli Hospital where Pope Francis was admitted last week for bronchitis. The Vatican says the pontiff has since developed pneumonia in both of his lungs, but… pic.twitter.com/0NfSRW1Gv2

