Pandemia nu se apropie de sfârșit, anunță un expert, iar motivul este acela că doar o mică parte din populația lumii a fost vaccinată împotriva Covid-19, declară un cunoscut epidemiolog pentru CNBC.

Varianta Delta, extrem de periculoasă

Dr. Larry Brilliant, epidemiolog care a făcut parte din echipa Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și care a ajutat la eradicarea variolei, a declarat că varianta Delta a coronavirusului este, „poate, cel mai contagios virus” văzut vreodată. În ultimele luni, SUA, India și China, precum și alte țări din Europa, Africa și Asia s-au confruntat cu o variantă Delta extrem de transmisibilă a virusului.

OMS a declarat Covid-19 pandemie globală în martie anul trecut – după ce boala, care a apărut pentru prima dată în China la sfârșitul anului 2019, s-a răspândit în întreaga lume.

Vestea bună este că vaccinurile – în special cele care utilizează tehnologia ARN mesager și cel de la Johnson & Johnson – sunt eficiente împotriva variantei Delta, a declarat Brilliant pentru „Street Signs” de la CNBC.

Vaccinarea, deosebit de importantă

Însă, doar 15% din populația lumii a fost vaccinată și peste 100 de țări au vaccinat mai puțin de 5% din populație, remarcă Brilliant.

„Cred că suntem mai aproape de începutul decât de sfârșitul pandemiei și asta nu pentru că varianta despre care vorbim acum va dura mult”, spune Brilliant, care este acum fondator și CEO al unei companii care oferă consultanță pentru gestionarea pandemiei, Pandefense Advisory.

“Cu excepția cazului în care vaccinăm pe toată lumea în peste 200 de țări, vor exista în continuare noi variante”. Brilliant prezice că SARS-Cov-2 va deveni în cele din urmă un “virus pentru totdeauna” precum gripa.

O super variantă, la un pas să apară

Brilliant spune că modelele focarelor Covid din San Francisco și New York prezic o „curbă epidemică în formă de V inversată”. Acest lucru implică faptul că infectările cresc foarte repede, dar scad la fel de repede, explică el. Dacă predicția se dovedește a fi adevărată, înseamnă că varianta Delta se răspândește atât de repede încât „practic, rămâne fără candidați” de infectat.

Se pare că există un model similar în Marea Britanie și India, unde răspândirea variantei Delta a coborât de la maximele recente.

Cazurile raportate zilnic în Marea Britanie – pe o bază mobilă de șapte zile – au scăzut de la un vârf de aproximativ 47.700 de cazuri pe 21 iulie la aproximativ 26.000 de cazuri joi, potrivit statisticilor compilate de baza de date online Our world in Data. În India, media mobilă de șapte zile a cazurilor raportate zilnic a rămas sub 50.000 de la sfârșitul lunii iunie – mult sub vârful de peste 390.000 pe zi în luna mai, arată datele.

„Asta poate însemna că fenomenul durează șase luni într-o țară, mai degrabă decât doi ani. Dar îi avertizez pe oameni că aceasta este varianta Delta și că nu am rămas fără litere grecești, deci ar putea fi mai multe”, avertizează el.

Epidemiologul spune că există probabilitatea scăzută ca o „super variantă” să apară iar vaccinurile să nu funcționeze împotriva ei. Deși sunt greu de prezis aceste lucruri, adaugă el, este o probabilitate diferită de zero, ceea ce înseamnă că nu poate fi exclusă.

„Este un eveniment atât de catastrofal, dacă ar avea loc, încât trebuie să facem tot posibilul pentru al preveni”, spune Brilliant. „Și asta înseamnă vaccinarea tuturor – nu doar în cartierul tău, nu doar în familia ta, nu doar în țara ta, ci peste tot în lume”.