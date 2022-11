Pacienții din spitalele din orașul Herson din sudul Ucrainei sunt evacuați din cauza atacurilor aeriene ale forțelor de ocupație rusă, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii. Orașul Herson a fost ținta mai multor bombardamente intense, joi, 24 noiembrie, în urma cărora au decedat cel puțin patru persoane, potrivit administrației militare din regiune.

De asemenea, zeci de persoane au fost rănite în urma atacurile forțelor ruse care au vizat clădiri rezidențiale și comerciale. Atacurile au către distrugeri de proporții și în unele cartiere rezidențiale din Herson care nu au mai fost lovite până acum, de când Rusia a lansat campania militară în Ucraina. Vineri, 25 noiembrie, guvernatorul regional Iaroslav Yanushevych a anunțat că autoritățile „evacuează pacienții din spitalele din zonă”.

„Copiii aflați sub tratament la spitalul clinic regional din Herson au fost transportați la Nikolaiv. Acolo, ei vor continua să primească toate îngrijirile medicale necesare”, a scris Iaroslav Yanushevych pe canalul său de Telegram. Guvernatorul ucrainean a mai evidențiat faptul că pacienții de la unitatea regională de îngrijire psihiatrică din Herson au fost și ei evacuați din oraș.

După opt luni de ocupație rusă, forțele armate ucrainene au eliberat orașul Herson! Pe rețele sociale au fost postate mai multe imagini în care ucrainenii se bucură că au înlăturat ocupantul.

Un grup de soldați ucraineni au ajuns în fața clădirii administrative din centrul orașului Herson, care a fost ocupat de ruși în primele zile ale invaziei militare. Mai mulți locuitori ai orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean, vineri, 11 noiembrie, când rușii au anunțat încheierea retragerii pe malul stâng al râului Nipru.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv

— Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022