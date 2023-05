„Știm că industriile tech și auto sunt printre cele mai dinamice și revoluționare domenii. Într-un peisaj în continuă transformare, este esențial ca brandurile să răspundă cerințelor consumatorilor, să depășească granițele tradiționale și să deschidă noi posibilități prin colaborări creative și parteneriate de excepție. Samsung și BMW împărtășesc pasiunea pentru inovație, tehnologie și design. Aceste valori și atribute definesc universurile celor două branduri și stau la baza unei întâlniri cu oportunități extraordinare.” declară Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria.

Sub umbrela „Overtake the Ordinary”, colaborarea are la bază valorile comune ale celor două companii: tehnologia de vârf, designul iconic și dorința de a redefini tiparele. Samsung și BMW sunt recunoscute pentru abordarea lor inovatoare și pentru faptul că lansează produse și servicii care redefinesc standardele în industrie.

„Colaborarea cu Samsung în România vine după ce la nivel internațional mărcile sunt mereu aproape – de la un parteneriat în motorsport, la asocieri de tehnologie. Industria auto se află într-o transformare de mari proporţii şi BMW Group caută răspunsurile pentru viitor în automobilul electric, sustenabil şi bazat pe multe soluţii digitale care integrează şi telefonul mobil. Legătura cu Samsung este, în acest context, una foarte naturală”, declară Alex Șeremet, Corporate Communication Manager, BMW România.

Un parteneriat local pe termen lung

Un prim proiect din cadrul parteneriatului dintre Samsung și BMW este „Destination Unknown”, o inițiativă Samsung, în colaborare cu SuperSpeed, care a adus împreună 6 ambasadori de brand Samsung, cu misiunea de a explora o destinație necunoscută cu ajutorul tehnologiei. Aceștia au avut ocazia să experimenteze în mod direct performanța BMW, cât și a telefoanelor din seria Samsung Galaxy Z, pe care le-au folosit pentru a documenta întreaga experiență.

Întreaga lor aventură va putea fi vizionată în cadrul emisiunii SuperSpeed pe 27 mai pe canalul PROTV și pe conturile de social media ale celor șase ambasadori implicați în proiect: Christina One, Ovidiu Patrașcu, Alex Teodorescu (Tedereu), Laura Mușuroaea, Cosmin Seleși și Ela Crăciun. Echipa a putut testa una din cele mai exclusive modele ale mărcii germane – BMW Seria 8 Gran Coupe, BMW i7 şi BMW iX – trei modele care dezvoltă împreună peste 1800 CP şi 2000 Nm, În plus, experiența va fi disponibilă pentru vizionare și online începând cu data de 30 mai pe paginile de YouTube ale SuperSpeed și Samsung România.

Colaborarea Samsung și BMW va genera o serie de experiențe spectaculoase pe toată perioada verii, oferind consumatorilor acces la întâlniri memorabile cu cele două branduri.

Telefoanele flagship Samsung din seriile Galaxy S și Galaxy Z vor fi expuse într-o serie de showroom-uri BMW de la nivel național, iar consumatorii vor avea ocazia să testeze diferitele specificații ale smartphone-urilor odată cu drive testingul obișnuit al mașinilor.

De asemenea, vara aceasta se anunță a fi una spectaculoasă pentru fanii celor două branduri, căci Samsung și BMW au pregătit un calendar comun de evenimente la care participanții vor avea parte de experiențe memorabile.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.samsung.com/ro/overtake-the-ordinary/