Tema expoziției Suzuki este „Impactul micilor inovații (generarea de mici inovații care pot determina schimbări majore).” Această inițiativă are ca scop formarea unei comunități de persoane care rezonează cu filosofia de producție Suzuki „小・少・軽・短・美 (Sho-Sho-Kei-Tan-Bi)”, un principiu care a ghidat compania încă de la înființarea sa.

Angajamentul Suzuki Motor

„小・少・軽・短・美 (Sho-Sho-Kei-Tan-Bi)” reflectă angajamentul companiei companiei în dezvoltarea tuturor produselor: compacte (小); simple (少); ușoare (軽); rezultatul unor decizii rapide (短), iar armonizarea acestor principii conduce inevitabil la frumusețe (美).

Un punct central al prezentării va fi Super Carry, mini-camionul emblematic. Acesta reflectă perfect acest principiu și care a fost produs și comercializat în Japonia. În plus, va fi expus conceptul Platformei micro e-Mobility Versatilă, care valorifică tehnologia avansată de scaune cu rotile electrice dezvoltată de Suzuki. De asemenea, vor fi evidențiate colaborările cu partenerii Applied Electric Vehicles Ltd (Applied EV) și Glydways, Inc. (Glydways), prin prezentarea vehiculelor acestora.

Prin această expoziție, care subliniază modul în care producția la scară mică poate contribui la bunăstarea societății și la rezolvarea problemelor sociale presante, echipa își propune să stabilească legături cu parteneri care împărtășesc viziunea noastră și să inițieze noi proiecte pentru viitor. La expoziție, vizitatorii vor putea viziona un film care prezintă această filosofie de producție Suzuki, familiarizându-se cu ea și cu tehnologiile care o susțin.

Comentariul Președintelui

„Suntem încântați să participăm pentru prima dată la CES 2025, convinși că filosofia de producție Suzuki poate oferi soluții semnificative pentru provocările sociale, inclusiv cele legate de mediu și de neutralitate din punct de vedere al emisiilor de carbon. La CES 2025, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu parteneri care împărtășesc viziunea noastră, lucrând împreună pentru a oferi libertate de mișcare oamenilor din întreaga lume.

Astfel, ne vom apropia de obiectivul nostru de a deveni o Lifestyle Infrastructure Company, adică o companie care oferă soluții viabile pentru viitor”, a precizat Toshihiro Suzuki, Director Reprezentativ și Președinte, Suzuki Motor Corporation.

Detalii despre expoziția CES 2025

Data: 7-10 ianuarie 2025

Locație: Las Vegas Convention Center, West Hall, Stand Suzuki (#5340)

Website dedicat: https://www.globalsuzuki.com/ces2025/

Pagină dedicată Suzuki Romania: https://auto.suzuki.ro/pages/ces2025

Lista exponatelor:

a) Mini-camionul Super Carry

Lansat pentru prima dată în 1961, modelul Carry contribuie cu utilitate în viețile oamenilor de peste 60 de ani și este un model reprezentativ pentru Suzuki. Descoperiți filosofia de producție Suzuki „小・少・軽・短・美 (Sho-Sho-Kei-Tan-Bi)” prin Super Carry, dotat cu un interior spațios și un volum de încărcare sigur.

b) Conceptul platformei versatile micro e-Mobility

Acest concept aplică tehnologia scaunelor cu rotile electrice, dezvoltată de Suzuki de-a lungul anilor, pentru a furniza șasiul diverșilor roboți. Împreună cu partenerii noștri, ne propunem să rezolvăm probleme din diferite domenii, utilizând roboți care combină tehnologii, precum conducerea autonomă și inteligența artificială cu această platformă.

Vor fi expuse robotul automat de livrare LM-A al companiei LOMBY Inc. și drona pentru deszăpezire V3 a companiei everblue Technologies INC., dezvoltate pe baza conceptului Versatile micro e-Mobility Platform.

c) Applied EV

Applied EV este o companie tehnologică care, în colaborare cu Suzuki, a dezvoltat o platformă autonomă electrică de dimensiuni mici, specializată în mobilitate de lucru. Generation 6 Blanc Robot™, care va fi expus, este conceput pentru a îmbunătăți eficiența logistică și a aborda deficitul global de șoferi în sectoarele industriale. Platforma Applied EV respectă cele mai înalte standarde de siguranță și este optimizată pentru producția în masă, deschizând calea adoptării pe scară largă a vehiculelor autonome în aplicațiile comerciale.

d) Glydways

Glydways dezvoltă un sistem de transport urban cu vehicule mici, complet autonome, care circulă pe benzi dedicate. Această soluție scalabilă, disponibilă la cerere (on-demand), reduce costurile infrastructurii de transport în comparație cu transportul public convențional, oferind în același timp acces echitabil la mobilitate sustenabilă.

Proiectat pentru a oferi o experiență excepțională pentru pasageri, sistemul răspunde nevoilor țărilor emergente cu populație în creștere, zonelor urbane aglomerate din țările dezvoltate și ale unei lumi care dorește să diminueze degradarea mediului.