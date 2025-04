Într-o industrie în continuă mișcare, parteneriatele strategice în domeniul IT joacă un rol esențial în procesul de inovație și dezvoltare. Un pas important în această direcție a fost făcut de doi jucători mari pe piața IT din Balcani. Sirma Group, un lider IT din Bulgaria și Roweb, o companie cu ADN 100% românesc specializată în dezvoltare software au bătut palma pentru un parteneriat care promite să schimbe regulile jocului.

În 2024, Sirma a achiziționat 51% din acțiunile Roweb, urmându-și planul strategic de creștere și expansiune regională. Rezultatul? Noi oportunități de piață și beneficii semnificative pentru companii, clienții lor și pentru piața IT din Europa de Est.

Reputația grupului Sirma ca pionier în inteligența artificială din Balcani, alături de energia și inovația Roweb deschide drumul către obiective ambițioase. Cele două companii își doresc o colaborare eficientă, care nu vizează doar dezvoltare tehnologică, ci și poziționarea ca lideri în Europa de Sud-Est.

Roweb este deja un nume cunoscut pe piața din România datorită proiectelor smart din domeniul software livrate pentru industrii variate – de la recrutare până la imobiliare, turism, fintech și e-commerce. Cu o echipă de peste 130 de dezvoltatori, compania este specializată în software personalizat, aplicații web, desktop și mobile, dar și soluții Magento eCommerce. Roweb reușește să răspundă nevoilor specifice ale clienților, indiferent de sectorul de activitate al acestora sau țara de proveniență – fie că vorbim despre România sau UK, Belgia, Germania ori SUA. Varietatea soluțiilor personalizate livrate i-a permis companiei să își ocupe poziția binemeritată pe piața IT din România.

Pe de altă parte, Sirma Group este recunoscută pentru expertiza sa în inteligența artificială și tehnologiile de automatizare. Fondată în 1992, Sirma are peste 1.000 de proiecte finalizate în 185 de țări, deservind industrii precum asigurări, finanțe, asistență medicală, comerț electronic, ospitalitate și transport. Cu o echipă de peste 700 de profesioniști, Sirma dezvoltă soluții high-tech pentru digitalizare, sisteme enterprise și platforme inteligente. Compania bulgară colaborează deja cu firme renumite precum KPMG, Deloitte, KBC, Heidelberg, Vienna Insurance Group, Vivacom, DHL și peste 50 de bănci și instituții financiare nebancare din Europa, America, Africa și Asia, ceea ce spune multe despre nivelul la care operează.

Avantajele acestui parteneriat strategic

Extinderea orizonturilor: Acces la noi piețe și resurse

Unul dintre cele mai importante beneficii ale acestui parteneriat este, fără îndoială, deschiderea către piețe noi și accesarea de noi resurse. Pentru Roweb, colaborarea cu un jucător mare din IT înseamnă acces la proiecte de o mai mare complexitate și o prezență mai solidă la nivel internațional.

Viorel Costea, CEO Roweb, a subliniat importanța acestei colaborări, afirmând următoarele:

„Acest parteneriat ne va permite să accesăm noi piețe și să lucrăm la proiecte din ce în ce mai complexe. Echipa noastră este formată din profesioniști software cu foarte multă experiență, care ne-au stat alături de peste un deceniu și apreciem cu toții oportunitatea de a deveni o companie mai puternică și mai diversificată. Vom pune în continuare accent pe inovație și calitate, acestea fiind, de altfel, elementele care au definit Roweb de-a lungul timpului.”

Utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării: Motor pentru îmbunătățirea serviciilor

Sirma vine cu o expertiză solidă în AI ceea ce oferă pentru Roweb oportunitatea de a-și duce serviciile la următorul nivel. Integrarea tehnologiilor avansate permite companiei românești să îmbunătățească experiențele utilizatorilor, să optimizeze procesele operaționale și să dezvolte soluții software inovatoare.

Tsvetan Alexiev, CEO al Sirma Group, a evidențiat compatibilitatea dintre cele două companii astfel:

„Suntem încântați să îi urăm bun venit lui Roweb în familia Sirma Group. Expertiza lor profundă în servicii financiare, imobiliare, e-commerce, recrutare și resurse umane se aliniază perfect cu obiectivele noastre strategice. Împreună, putem să le oferim clienților soluții de dezvoltare software mai cuprinzătoare.”

Ambii CEO împărtășesc aceeași viziune conform căreia:

„Colaborarea dintre două puteri tehnologice depășește o simplă potrivire perfectă. Ambii parteneri își valorifică punctele forțe și exploatează sinergiile pentru a-și maximiza impactul. Și apropierea geografică funcționează în favoarea noastră, determinând o aliniere și din perspectiva culturii organizaționale.”

Un spectru mai larg de soluții, o gamă mai mare de industrii

Nu doar Sirma și Roweb au de câștigat în urma acestui parteneriat strategic. Clienții celor două companii vor putea beneficia de soluții variate și personalizate, adaptate nevoilor pieței. Un alt avantaj major este faptul că cele două firme se completează excelent. Roweb are o vastă experiență în industrii precum recrutare, imobiliare, turism, finanțe și e-commerce, în vreme ce Sirma este orientată spre asigurări, sănătate și transport.

Flexibilitate și echipe dedicate

Roweb oferă modele de colaborare flexibile, precum echipe dedicate, staff augmentation și dezvoltare bazată pe proiecte. Acum, cu suportul Sirma, aceste modele sunt îmbunătățite, oferind clienților acces la o expertiză combinată greu de egalat – fie că au nevoie de o echipă de dezvoltare dedicată, de specialiști IT suplimentari sau de un proces complet de realizare a proiectelor.

O viziune comună pentru inovație și calitate

La baza acestei colaborării strategice stă viziunea comună asupra inovației și angajamentul față de excelență și calitate. Prin combinarea cunoștințelor și resurselor, Sirma și Roweb își propun să depășească limitele tehnologice și să le ofere clienților soluții de ultimă generație.

Parteneriatul consolidează poziția ambelor companii pe piața IT din Europa de Sud-Est și creează noi oportunități de creștere și inovare. În total, grupul ajunge la peste 800 de specialiști în software, cu birouri în Europa, America de Nord și America de Sud – un adevărat hub global de inovație.

Un parteneriat strategic care promite să transforme piața IT din Europa de Sud-Est

Parteneriatul dintre Sirma Group și Roweb este mai mult decât o simplă colaborare – este un pas strategic spre îmbunătățirea viitorului tehnologic regional. Cu resursele și viziunea potrivite, cele două companii pot juca un rol important în digitalizarea unor industrii-cheie și în definirea unor noi standarde de calitate în IT.

Această colaborare nu doar că extinde orizonturile ambelor companii și aduce oportunități pentru clienți, dar poate genera creștere economică. Pentru companiile din România care vor să crească prin digitalizare, Roweb devine un partener și mai solid, cu susținerea unui jucător global în spate.

Viitorul arată bine și este construit, pas cu pas, de oameni care știu că tehnologia înseamnă mai mult decât cod. Aceasta înseamnă viziune, curaj și parteneriate care schimbă jocul.

Articol publicat la initiativa Roweb