Sarea poate crește riscul de cancer cu 40%

Sarea poate crește riscul de cancer cu 40%. Centrul pentru Sănătate Publică al Universității din Viena au constatat că persoanele care consumau sare în cantități mari la majoritatea meselor prezentau cu 41% mai multe șanse de a dezvolta cancer la stomac, în comparație cu oamenii care foloseau cu moderație.

Chiar dacă cercetarea din Austria a fost de natură observațională, studiile anterioare au indicat faptul că consumul excesiv de sare ar putea să erodeze stratul protector al stomacului, provocând deteriorarea țesutului gastric și conducând la apariția mutațiilor canceroase. Studiile medicale realizate în China, Japonia și Coreea de Sud au asociat consumul excesiv de sare cu riscul crescut de cancer gastric.

Cât de sănătoasă este sarea de mare?

Sarea de mare este recunoscută ca fiind cea mai puțin procesată variantă a sării. Este direct recoltată din apa de mare evaporată. Variază în textură, dimensiune și culoare în funcție de locul și modul de recoltare, un exemplu notabil fiind sarea de Himalaya.

O parte din ea este măcinată în râșnițe, jucând un rol esențial atât în condimentare, cât și în controlul volumului de sodiu. Din cauza diversității sale, conținutul de sodiu în ea este mai dificil de estimat. În general, sarea de mare fină conține aproximativ 500 mg de sodiu per ¼ de linguriță.

Cât de bună este sarea iodată?

Sarea iodată, cunoscută și sub denumirea de sarea de masă, conține cantități mici de iod, un mineral micronutrient esențial pentru organism. Iodul are un rol crucial în funcționarea glandei tiroide, responsabilă de producerea hormonilor necesari dezvoltării creierului.

Procesul de fabricare al sării iodate implică un grad ridicat de prelucrare, în care alte minerale sunt eliminate și aditivi sunt adăugați. Are un gust mai puțin natural decât alte tipuri de sare. Granulele mai fine conduc la un conținut mai ridicat de sodiu atunci când sunt măsurate în volum.

Ce este sarea cacher?

Sarea cacher nu conține adaosuri, precum agenți antiaglomeranți sau iod. Este extrasă din depozite de sare de pe uscat, ceea ce îi conferă o culoare extrem de albă. De obicei, are o textură mai grosieră decât cea de masă și conține aproximativ 310 mg de sodiu per ¼ de linguriță. Nu doar că are cel mai scăzut conținut de sodiu, dar este și apreciată de bucătari pentru consistența sa.