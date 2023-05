Pe de altă parte, sodiul acționează ca un electrolit în organism, ajutând la reglarea presiunii sângelui, echilibrarea între acid-bază și apă în fluidele organismului din interiorul celulelor. În plus, este vital pentru funcționarea adecvată a sistemului muscular și nervos.

Nevoia de a bea un pahar cu apă la scurt timp după ce am mâncat o pungă cu chips-uri, un bol de floricele sau câteva alune, este un semn clar că am mâncat prea multă sare și nu este neapărat ceva rău, scrie The Independent. Este important să fiți conștienți de anumite simptome, care pot indica faptul că ați mâncat prea multă sare.

Lipsa sării din alimentație poate duce la crampe musculare, greață, oboseală și amețeli

„Sarea este necesară în orice mâncare, și nu pentru aromă”, spune Pippa Hill, nutriționist și fondator The Weight Loss Guru. Sarea de masă, numită clorură de sodiu, conține aproximativ 40% sodiu, un nutrient esențial organismului.

„Consumat în cantități mici, sodiul ajută la conducerea impulsurilor nervoase, contracție musculară și la relaxare și mai ales la menținerea echilibrului între apă și minerale”, continuă ea. În schimb, spune medicul, „lipsa sării din alimentație poate duce la crampe musculare, greață, oboseală și amețeli”.

Cu toate acestea, consumul unei cantități mai mari de 6 g pe zi, așa cum recomandă medicii adulților, echivalent cu aproximativ o linguriță, poate fi dăunător sănătății.

Risc major de hipertensiune arterială

„Un aport ridicat de sare perturbă echilibrul natural de sodiu din organism”, spune Olivia Burley, medic nutriționist, care lucrează la Programul NHS de prevenire a diabetului. Acest lucru poate duce la hipertensiune arterială, explică ea.

Hipertensiunea arterială este o afecțiune în care tensiunea arterială rămâne crescută, ceea ce poate spori riscul unor boli cardiace și circulatorii. Doar pentru că ați băut prea multă apă pentru a vă potoli setea, nu înseamnă că ați consumat sare în exces. De aceea, este important să fiți conștienți de anumite simptome, care pot indica faptul că ați mâncat prea multă sare.

Deshidratarea cauzată de consumul excesiv de sare poate duce la dureri de cap severe. „Aceste dureri de cap tind să fie mai acute decât una ușoară, dând o senzație de pulsație, pe măsură ce vasele de sânge se dilată”, spune Hill.

Durerile pot să apară la o oră sau două după ce ați mâncat, pe măsură ce nivelul de sodiu crește în organism. Pot apărea și mai repede dacă aveți hipertensiune arterială sau suferiți de dureri de cap cronice, dar pot fi rezolvate cu ajutorul rehidratării.

2. Picioare și mâini umflate

Cunoscută sub numele de edem, umflarea degetelor, gleznelor sau a picioarelor poate fi o reacție întârziată la excesul de sare. „Când se consumă prea multă sare, organismul reține excesul de sodiu și crește lichidul din afara celulelor”, explică Burley.

„Acest lucru face ca rinichii să aibă o funcție redusă, să elimine mai puțină apă și, prin urmare, să crească tensiunea arterială”, adaugă el. Edemul poate apărea și când stați prea mult timp jos sau în călătoriile mai lungi.

3. Hipertensiune arterială

„Sarea este principala cauză a hipertensiunii arteriale”, avertizează Hill. În doar 30 de minute, consumul excesiv de sare va avea o reacție în vasele de sânge. Netratată, hipertensiunea arterială poate crește riscul unor probleme grave, cum ar fi atacuri de cord și accident vascular cerebral.

Hills explică: „Dacă după ce ați mâncat foarte sărat aveți vedere încețoșată, dureri în piept, cum ar fi o senzație de strângere, palpitații, dificultăți de respirație sau sângerări nazale bruște, poate fi vorba de tensiune arterială crescută”. Burley adaugă: „Hipertensiunea arterială poate să nu aibă simptome și singura modalitate de a o afla este să o măsurați cu un tensiometru.

4. Urinări frecvente

„Setea excesivă este un răspuns comun la consumul de alimente sărate și duce, firesc, la o creștere a consumului de lichide, provocând urinare excesivă”, spune Burley.