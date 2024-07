Anunț important pentru fiecare șofer din România. Alina Gorghiu a anunțat că registrul traficanților de droguri va fi operațional de la 1 ianuarie 2025. În acest fel, polițiștii vor putea opri pe oricine în trafic ca să-i verifice portbagajul și chiar ce loc de muncă are.

Alina Gorghiu susține că „a crescut relevant numărul de români” care au încercat diferite droguri, mai ales în segmentul de populație tânără.

„Atunci când lucrezi cu droguri ai și tentația de a le consuma. Când ești în poliție, poți crede că poți trafica și că e mai ușor. Sunt persoane în diverse profesii de la care te aștepți la rigoare, să fie modele, etalon, se întâmplă. Nu e scăpată de sub control situația. Agenția anti-drog e cea care raportează, eu v-am spus ultimele raportări care sunt de ordinul milioanelor de români care au încercat droguri. Însă vă spun că datele dacă le vor face publice după un raport o să arate clar că a crescut relevant numărul de români și în segmentul de populație tânără”, a declarat Alina Gorghiu la Digi 24.

Ea a spus apoi și că expunerea la aceste produse crește numărul de consumatori. Drogurile sunt din ce în ce mai ieftine, motiv pentru care consumul a crescut, susține Gorghiu.

În acest context, ministrul subliniază că registrul traficanților de droguri va fi operațional de la 1 ianuarie 2025.

„Nu vreau să vă dau estimări că nu le pot ajusta corect, dar pot pune mâna în foc pentru a spune că a crescut foarte multe numărul tinerilor pentru că accesul e tot mai ușor. Cu cât mai multă e expunerea la aceste produse, cu atât mai mare va fi consumul. Drogurile sunt din ce în ce mai ieftine, motiv pentru care consumul a crescut, dar avem soluții, e un război care se duce de statul român.

Avem registru al traficanților, legea e în vigoare, va fi operațional de la 1 ianuarie 2025. Vom ști în fiecare secundă dacă am identificat un om în trafic, persoană condamnată, poți să-l oprești să-l verifici, ce are în portbagaj, ce loc de muncă are, sunt pârghii pe care statul român le are”, a mai spus Gorghiu.