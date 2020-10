Potrivit Monitorului Oficial, premierul Ludovic Orban a decis ca Alexandru Mutruc, membru al Partidului Mișcarea Populară, să fie eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Minsiterului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Acesta este absolvent al Universităţii Politehnica, Facultatea de Construcţii, specializarea Construcţii Civile şi este student al Facultăţii de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Regele Mihai I” din Timişoara. Din 2012, Mutruc a fost consilier la cabinetul parlamentar al deputatului Cornel Sămărtinean (fost PD-L).

Alexandru Mutruc s-a făcut „remarcat“ în 2016, când şeful său, deputatul Cornel Sămărtinean, a provocat un accident rutier, lovind cu maşina un bărbat pe trecerea de pietoni. Actualul secretar de stat de la Transporturi a luat vina accidentului asupra sa, declarând că el a fost cel care a condus. „A fost un moment, o neînţelegere.

Din cauza stresului, Alexandru Mutruc a apucat să spună că el a condus. A mai avut un accident înainte. Imediat ce am aflat ce le-a spus poliţiştilor, am recunoscut că eu am condus. Nu am fost atent la ce le-a spus pentru că eram preocupat de starea victimei. Mi s-a luat şi mie sânge”, declara Sănmărtinean în 2016, citat de pressalert.ro.

Cine a fost numit în locul lui

În locul său a fost numit Nicolae Ivășchescu, colegul său de partid. Pentru a ocupa această funcție, Ivășchescu a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Minsiterului Muncii și Protecției Sociale.

În luna ianuarie a acestui an, Ludovic Orban îl numea pe Nicolae Ivășchescu în funcția de secretar de stat în cadrul Minsiterului Muncii și Protecției Sociale. Nicolae Ivașchescu este economist român și a mai ocupat funcția de Secretar de Stat în Cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în perioada Mai 2010- Mai 2012.

De asemenea, acesta a mai deținut în trecut și alte functii de conducere în mai multe companii private.

În urma deciziei premierului Ludovic Orban, Cecilia Manolescu, fosta șefă a Inspectoratului Teritorial de Muncă Buzău, a fpst numită secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

