„Va trebui să pregătim, din punct de vedere legislativ şi administrativ, capacitatea noastră de absorbţie pe programul SURE. Programul SURE este un program care finanţează scheme de sprijin în special pentru un program flexibil de muncă. Acest lucru va presupune modificarea Codului Muncii sau adoptarea unei legi speciale care să permită utilizarea programului flexibil de muncă, astfel încât să putem accesa fonduri. De asemenea, putem deconta din programul SURE şi şomajul tehnic, pentru că în reglementare este prevăzută această posibilitate. De asemenea, pot fi suportate cheltuieli pentru măsuri de protecţie sanitară a angajaţilor companiilor, măsuri care au fost luate de companii şi care evident au generat costuri şi care, aşa cum este reglementarea, aproape sigur vor putea fi decontate de la nivel european”, a spus Ludovic Orban, la videoconferinţa „Măsurile pentru relansarea economică a României”, organizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii.

Companiile care au nevoie de angajați

Prim-ministrul a mai precizat că Guvernul îşi doreşte ca în cadrul programelor de conversie profesională şi de recalificare, finanţate din fonduri europene, să aibă un rol mai activ companiile care au nevoie de angajaţi.

„Încercăm să schimbăm un pic paradigma legată de sumele de bani. Ştiţi că am avut POSDRU, acum avem POCU. Foarte mulţi din banii ăştia nu s-au dus neapărat către beneficiar şi nu a existat un sistem de control ex-post, adică să vezi dintre cei care au urmat diferitele cursuri de recalificare câţi şi-au găsit locuri de muncă pentru profesiile pentru care s-au recalificat. Or, aici gândim un mecanism nou pe care vrem să îl punem la punct şi pe care îl vom negocia la nivel european, pentru ca acest tip de măsuri active, de programe de conversie, de reconversie, de recalificare, să se desfăşoare într-un cadru în care să aibă un rol mult mai activ companiile care urmează să angajeze aceşti oameni şi care ar trebui implicate în selectarea furnizorilor de training şi în stabilirea standardelor. În plus, pentru a garanta că aceste cursuri de pregătire sau de recalificare pot să determine capabilitatea celor care urmează aceste cursuri de a putea practica diferitele meserii care sunt căutate pe piaţă”, a spus Orban.

Premierul a menţionat că România este în curs de a obţine finanţare europeană (POCU) pentru o schemă de ajutorare, în cadrul căreia să fie plătită o parte din cuantumul veniturilor pe care le obţin zilierii şi sezonierii.

Pe de altă parte, Orban a subliniat importanţa educaţiei antreprenoriale în societatea românească, evidenţiind că în ţara noastră numărul persoanelor implicate în afaceri, ca acţionar sau ca manager, este mai mic, în medie, decât în majoritatea ţărilor europene.

„O Românie antreprenorială trebuie să se bazeze pe oameni, pe cetăţeni cu iniţiativă economică, pe cetăţeni responsabili care au un comportament corect economic, care evoluează în carieră, în profesie, care se perfecţionează, care au flexibilitatea de a se adapta în funcţie de cererile de pe piaţa muncii şi care sunt oamenii care stau pe propriile picioare. Or, dezvoltarea antreprenoriatului, educaţia antreprenorială este fundamentală şi ea trebuie să devină o piatră de temelie a viitoarelor programele de educaţie”, a spus premierul.

Sursă foto: INQUAM Octav Ganea