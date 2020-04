Potrivit premierului Orban, relația sa cu preşedintele Klaus Iohannis este una „de colaborare foarte apropiată”, iar o dovadă la aceste precizări sunt deciziile pe care cei doi le iau împreună.

„Relaţia dintre preşedinte şi premier este o relaţie de colaborare foarte apropiată. Urmăriţi cât de des interacţionăm, cât de des luăm decizii împreună şi cred că asta e şi necesar pentru România: ca preşedintele, Guvernul, în general autorităţile, să acţioneze coerent, să acţioneze ca o echipă, să ia decizii care să producă cele mai bune efecte pentru economie şi pentru societate”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

Ce s-a întâmplat cu acordul BOR?

Orban a mai răspuns la o întrebare legată de relaţia pe care o are cu şeful statului, în contextul situaţiei create în preajma Paştelui, când preşedintele a solicitat modificarea acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Biserica Ortodoxă Română.

„Acel acord a arătat relaţia foarte bună dintre preşedinte şi premier, pentru că în urma discuţiilor pe care le-am avut la Palatul Cotroceni, a apărut modificarea care s-a produs şi o formă care a respectat cu rigurozitate contextul ordonanţelor militare şi nevoile de reducere a riscului de transmitere a infecţiilor şi o formă care a generat, practic, o sărbătoare a Paştelui care s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii”, a spus Orban.

Totodată, premierul susține că prima formă a acordului cu BOR nu a fost cunoscută în integralitate nici de către preşedinte şi nici de el şi că în urma discuţiilor s-a revenit asupra acesteia.

„Prima formă a protocolului nu a fost cunoscută în integralitate nici de preşedinte, nici de mine. Sigur că am discutat cu ministrul de Interne. Noi am urmărit, evident, toate reacţiile, toate poziţionările, am mai consultat o dată toţi specialiştii în domeniul respectiv şi am revenit asupra primei forme şi, repet, sfânta sărbătoare a Învierii Domnului s-a desfăşurat după o înţelegere, un protocol care a asigurat cele mai bune condiţii”, a mai adăugat Ludovic Orban.