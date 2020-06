„Am văzut de nu știu câte ori că Rareș Bogdan îmi ia locul. Și eu sunt remaniabil. Numai invenții. Apar mereu zvonuri în presă care să șubrezeazcă Guvernul. Remanierile se fac, nu se discută. Ele se comunică public atunci când se fac. Nu se face nicio remaniere, mai ales în această perioadă când trecem prin asemenea dificultăți”, a spus Ludovic Orban la Digi24.



Promisiunea făcută de Ludovic Orban

Ludovic Orban a fost amendat de două ori de poliție. Pentru fumat în spațiul închis, dar și pentru faptul că nu purta mască într-o instituție publică. Doar cea pentru fumat într-un loc nepermis este de 500 de lei, iar cea de nepurtare a măștii 2000.

„Le recomand să plătească românii pe ghiseul.ro. Acolo am plătit și eu. Suntem oameni, mai greșim, cu siguranță regret. Difuzarea acelei poze poate avea un efect negativ. Nu vreau să fiu un astfel de exemplu pentru copii și tineri. Mi-aș dori să mă las de fumat. M-am lăsat aproape un an. După eclipsă m-am reapucat. Mi-am cerut scuze, mai greșim. Sunt un om corect care respectă regulile. Nu am chemat pe nimeni de ziua mea. Mi-au făcut o surpriză și au venit.

Când stăteam la masă tot de problemele pe care le avem discutam. Eu am votat împotriva legii, am vrut locuri special amenajate. E mult de mers până la un loc de fumat în Parlament. Ca fumător mi-am apărat drepturile de a fuma. Muncesc 14-15 ore pe zi. A fost nevoie de decizii imediate, presiune uriașă. Mai scapi, mai încalci câte o regulă. Recunosc, e o greșeală. Nu e lăcomie, lene, trufie sau alte păcate.

Sper să fie ultima oară. Cred că am fumat destul. S- ar bucura și familia de acest lucru. Acel Vasilcoiu e cel care a pornit campania în online. El e sursa zero.

Mi-a întocmit proces verbal. Am primit amenda maximă. Am comis două contravenții, am primit amenda maximă”, a dezvăluit Orban la Digi24.