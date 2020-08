Prezent la conferința în aer liber a premierului din fața sediului PNL, protestatarul i-a oferit acestuia un lanț pentru a bloca accesul celor din PSD în PNL. Marian Ceaușescu i-a spus premierului că lanțul precedent pe care liberalii îl avea era din plastic și cei din PSD au reușit să-l rupă.

„Anul trecut, acel domn Rareș spunea „ferecați ușile PNL-ului ca să nu mai intre nimeni de la PSD”! Vreau să vă ofer acest lanț pentru că lanțul pe care l-ați avut înainte era din plastic, pe care pesedinștii l-au rup. Aș dori să vă ofer acest lanț cu care într-adevăr să ferecați ușile. Luați-l, vă rog eu”, i-a transmis Marian Ceaușescu premierului Orban.

Acesta a continuat și i-a oferit și un „lacăt cu care să închideți lanțul”.

Prim-ministrul a refuzat însă să ia lanțul: „Mie nu-mi plac lanțurile, mie îmi plac cheile”, a afirmat Ludovic Orban.

Premierul a comentat în cadrul conferinței de presă și despre plecările din PSD din ultima vreme.

„Noi vom discuta individual cu toți parlamentarii. Politic, cu PSD nu avem ce discuta. Dar vom discuta individual, pentru a ne prezenta punctul nostru de vedere”, a declarat Orban.

Printre cei care au plecat din PSD se numără și fostul ministru al Culturii Daniel Breaz despre care premierul a declarat că nu a vorbit personal cu acesta și nu a promis nimic în acest caz.

„Eu personal nu am avut nicio discuție cu domnul Breaz. Nu am avut nicio discuție cu altcineva. Dacă nu am discutat, înseamnă că nu am promis nimic. Echipa de negociere a fost mandatată să prezinte argumentele PNL și ale Guvernului pentru a determina o conduită responsabilă din partea parlamentarilor. Faptul că cineva pleacă din PSD este o decizie personală, nu este rezultatul unei tentative de racolare. Peste 100 de parlamentari PSD nu se vor mai regăsi pe liste”, a mai declarat Orban.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea