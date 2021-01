Orban, aproape de a fi dat afară! Război total pentru putere în PNL. Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu reprezintă adevăratele mize ale celor două tabere liberale.

Orban, ţinta rivalilor din PNL

Actualul şef al Camerei Deputaţilor este ţinta rivalilor din PNL. Aceştia vor Congres şi preluarea funcţie de preşedinte a PNL. Rareş Bogdan și Robert Sighiartău sunt cei mai mari contestatari ai fostului premier.

I-au cerut public lui Ludovic Orban să se retragă din fruntea partidului înainte de Congres. În spatele celor doi lor se află însă mai multe organizații din Ardeal.

Cîţu ar fi în tabăra lui Rareş Bogdan

Relația premierului Cîțu cu președintele PNL scârțâie și ea după ce de la Palatul Victoria au dispărut mai mulți apropiați ai lui Ludovic Orban. Înaintea Congresului PNL toate privirile sunt ațintite spre Palatul Cotroceni, de unde fiecare tabără așteaptă un semn și sprijin.

Ruptura totală între tabăra lui Ludovic Orban și cea din jurul lui Rareș Bogdan și Robert Sighiartău s-a produs la finele anului trecut, Pierderea alegerilor parlamentare și viitorul Congres al PNL i-au determinat pe nemulțumiții din partid să îl atace direct pe Ludovic Orban.

Ilie Bolojan, președintele PNL Bihor, Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, dar și alți șefi de organizații din Transilvania i-au reproșat lui Ludovic Orban că a sacrificat prea multe ministere importante.

„Bulgărele de revoltă a repornit prin vocea lui Rareș Bogdan. De acum înainte, orice nemulțumire din partid sau la adresa guvernării se dorește a se sparge în capul lui Ludovic Orban. Congresul este peste șase-opt luni, Orban trebuie să fie perceput ca principalul responsabil pentru nemulțumiri”, a declarat un lider de organizație, conform Europalibera.org.

Orban, socotit principalul vinovat

La vârful partidului nu mai există cale de negociere între cele două părți. „O spun cu subiect și predicat că intrăm într-o logică de Congres. Nu am fost de acord cu felul în care s-a negociat, nu am fost de acord că s-au sacrificat pentru funcția de președinte al Camerei cele patru ministere economice.

Nu s-a negociat pentru partid, ci pentru Ludovic Orban. După 6 decembrie, după ce am pierdut alegerile și au urmat și negocierile în defavoarea partidului, consider că trebuie să dăm o nouă perspectivă acestui partid, că partidul are nevoie de o înnoire”, a declarat secretarul general al PNL.

Robert Sighiartău susține că Ludovic Orban este principalul responsabil pentru greșelile făcute în timpul guvernării PNL.

Atacul venit la adresa președintelui PNL nu vizează și Cabinetul Cîțu. Gruparea din jurul organizațiilor din Transilvania a vorbit despre consolidarea guvernării în jurul lui Florin Cîțu. Premierul este protejat și fiecare tabără încearcă să îl atragă de partea sa.

„Este o persoană experimentată, a trecut țara prin criză pandemică și economică, are de gestionat efectele crizei pandemice, este un om care a dobândit foarte multă experiență, iar obiectivul numărul unu al PNL este consolidarea guvernării pentru a face performanță”, a spus Robert Sighiartău.

Sighiartău îl susţine pe Cîţu

„Îmi doresc ca domnul Cîțu să aibă o guvernare cât mai lungă. În ceea ce privește perspectiva PNL, noi trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce se va întâmpla în viitor. Vom avea alegeri în 2024, parlamentare și prezidențiale. Ne dorim ca în PNL să existe o echipă, să existe criterii clare de accedere într-o funcție”, a explicat secretarul general al PNL.

Cine i-ar putea lua locul lui Orban

Tabăra nemulțumiților din PNL i-a propus lui Ilie Bolojan, în discuții informale, să candideze pentru funcția de președinte al partidului. Bolojan nu a oferit un răspuns și a evitat să ofere o reacție după acțiunea tandemului Bogdan-Sighiartău. La fel şi Emil Boc, cel care a început anul ca o voce critică la adresa guvernului Cîțu.

„Orban a fost foarte nervos când a văzut ce mișcări face Cîțu la Guvern fără să îl anunțe. Putea să îi dea un telefon să îi spună ce are de gând, dar nu a făcut-o. Au fost momente când Cîțu nici nu i-a răspuns la telefon lui Orban”, au dezvăluit surse din apropierea președintelui PNL.

Majoritatea organizațiilor îl susțin acum pe Ludovic Orban. Problema majoră o reprezintă faptul că multe dintre aceste organizații au obținut un scor slab în alegeri. Cele puternice, cu rezultate bune la locale și parlamentare, se află în tabăra puciștilor.

Dacă Ludovic Orban își menține influența asupra acestor organizații, poate controla mai ușor partidul și rezultatul de la Congres.

„Rareș Bogdan și Robert Sighiartău, dar și Bolojan și Boc au insistat să se facă o analiză după alegeri. În toate mesajele lor vorbesc despre o analiză pentru a tăia capul mai multor lideri de organizații care îi sunt fideli lui Orban”, a precizat un lider de organizație PNL.

Se aşteaptă un semn de la Iohannis

Premierul Florin Cîțu nu s-a situat în vreo tabără până în prezent și încearcă să își construiască mesajul în jurul realizărilor guvernării. Surse din PNL spun că expectativa lui Florin Cîțu ar putea dispărea dacă de la Palatul Cotroceni i s-ar indica că trebuie să intre în competiția internă din partid.

Klaus Iohannis nu s-a ferit să aibă discuții informale cu PNL în mai multe ocazii. În campania de la parlamentare președintele și-a manifestat puternic susținerea pentru liberali. Iohannis se întâlnește des cu miniștrii și vrea să controleze guvernul, spun surse din PNL.

Eșecul guvernării ar putea fi asimilat cu un eșec personal al lui Klaus Iohannis. Ludovic Orban a cerut la ultima ședință de la Vila Lac ca alegerile interne să se desfășoare fizic și nu online.