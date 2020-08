Clienţii Orange se pot bucura acum de conectivitate nelimitată şi acces la cea mai performantă reţea mobilă 5G, oriunde în Bucureşti. Capitala devine astfel primul oraş din România ce oferă conectivitate 5G pentru toţi locuitorii săi prin intermediul reţelei mobile Orange. Astfel, cei cu un abonament Orange 5G şi un telefon compatibil, vor beneficia de viteze maxime de download de până la 1.2Gbps.

Această premieră completează promisiunea Orange de a oferi clienţilor săi acces la cea mai extinsă şi performantă reţea mobilă din România, dar şi la cele mai noi tehnologii, cum este 5G. În prezent, reţeaua Orange 5G este disponibilă pe lângă Bucureşti, Otopeni şi Voluntari şi în Cluj-Napoca, Iași, Timişoara, Brașov, Constanţa şi Mamaia.

“De peste 20 de ani, performanţa reţelei Orange reprezintă principala garanţie a calităţii serviciilor pe care le oferim. Astăzi facem încă un pas important în această direcţie prin lansarea reţelei 5G în Bucureşti pentru 100% din populaţia Capitalei. Pentru clienţii Orange acest lucru se traduce prin viteze superioare de internet şi un timp de răspuns al reţelei extrem de scăzut în accesarea serviciilor, fie că vorbim despre streaming de conţinut video sau sesiuni intense de gaming. În plus, prin extinderea reţelei 5G susţinem afacerile viitorului care vor utiliza această tehnologie pentru proiecte de automatizare, IOT, Smart City sau dezvoltarea maşinilor autonome.” a declarat Emmanuel Chautard, Orange Chief Technology Officer.

Extinderea reţelei 5G se adaugă investiţiilor constante pe care Orange le face pentru dezvoltarea infrastructurii telecom în România. Astfel, la finalul celui de-al doilea trimestru al acestui an, pe fondul creşterii consumului de date mobile cu peste 40% în T2 2020 comparativ cu T2 2019, 98.86% din populația țării beneficia de acoperire 4G în reţeaua Orange, în timp ce acoperirea 4G+ a fost extinsă şi includea 59.63% din populația țării.

Performanţa rețelei a fost recunoscută de către auditorul independent Ookla care, pe baza rezultatelor obţinute chiar de la utilizatorii români ai aplicaţiei SpeedTest, au desemnat Orange drept reţeaua cu cel mai rapid internet mobil şi cea mai extinsă acoperire din România. Experienţa de top a clienţilor în reţeaua Orange a fost recent confirmată şi de către raportul netograf.ro , aplicația pusă la dispoziție de ANCOM, pentru monitorizarea calității serviciilor de internet. Conform măsurătorilor comparative netograf.ro realizate pentru principalii operatori telecom, reţeaua Orange înregistrează cele mai mari viteze atât în cazul serviciior de internet mobil cât şi a celor de internet fix.

Cu ce oferte și servicii vine Orange

Clienţii Orange care doresc să beneficieze de experienţa 5G pot alege acum abonamentul Smart 15 disponibil cu internet nelimitat 5G, opţiune inclusă anterior doar în abonamentele Smat Plus 20 şi Smart Plus 25.

Astfel, abonamentul Smart 15 aduce clienţilor internet naţional nelimitat 5G, 7.20 GB în roaming SEE, minute şi SMS-uri nelimitate naţional şi în roaming SEE, 600 de minute internaţionale, dar şi beneficii în Orange TV Go, totul cu 15 euro pe lună, ofertă disponibilă pentru abonamentele cu o perioadă contractuală de 24 de luni.

Pentru a beneficia de cea mai bună experienţă şi acoperire 5G în Bucureşti, clienţii Orange pot alege unul dintre următoarele terminale: OPPO Reno 3 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola moto g 5G plus, LG Velvet 5G şi Huawei P40 Pro.

În plus, până pe 30 octombrie 2020, Oppo Reno 3 Pro 5G beneficiază de preţuri preferenţiale pentru abonamentele din gama Smart, dar şi de o ofertă specială de 249 euro pentru portarea abonamentului din altă reţea şi activarea abonamentului Smart 15.