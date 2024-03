România trece la ora de vară 2024

Odată cu trecerea la ora de vară, seara va veni cu o oră mai târziu. Vestea proastă este că pierdem o oră de somn, iar specialiștii spun că organismul se adaptează la această trecere la ora de vară în aproximativ două săptămâni.

În noaptea de 30 spre 31 martie 2024, România va trece la ora de vară, astfel încât ora 3:00 va deveni ora 4:00.

Această schimbare a orei intră în vigoare în timpul nopții, oferindu-le cel mai multor oameni o oră în plus de lumină solară seara, în ciuda faptului că le „confiscă” o oră de somn. În luna noiembrie, ceasurile vor fi mutate înapoi cu o oră, revenind astfel la ora standard.

Legea Uniformă a Timpului, adoptată în 1966, permite statelor să se exonereze de la ora de vară. Ora de vară va fi în vigoare până pe 27 octombrie, când ceasurile se vor muta înapoi cu o oră.

Perioada de ora de vară durează puțin sub opt luni, sau aproximativ 65% din an, acoperind primăvara, vara și jumătatea toamnei. În acest an, va începe pe 31 martie și va dura până pe 27 octombrie.

Dispozitivele care schimbă automat ora

Este important să știi dacă telefonul tău va schimba automat ora pentru trecerea la ora de vară sau dacă trebuie să o faci manual, indiferent de tipul de telefon pe care îl deții.

Înainte de era dispozitivelor inteligente, ajustam manual ceasurile pentru a ne conforma trecerii la ora de vară sau la ora standard. Cu toate acestea, unele ceasuri, precum cele de perete, ceasurile de la cuptoare și cele din mașini, încă nu sunt conectate la internet și necesită ajustare manuală.

Smartphone-urile, tabletele, calculatoarele și alte dispozitive conectate la internet își vor sincroniza automat setările de timp, deci nu trebuie să-ți faci griji.

Ora de vară 2024. Ceasul de pe telefon se actualizează

Dacă software-ul telefonului tău este actualizat, ceasul său ar trebui să se ajusteze automat. Cu toate acestea, dacă ai modificat anterior setările de dată sau oră, s-ar putea să fie necesar să actualizezi ceasul manual pentru a te asigura că este pregătit.

Ceasurile de pe laptopuri, smartwatch-uri, smartphone-uri și toate ceasurile care sunt conectate la internet își vor seta singure ora atunci când se face trecerea la ora de vară.

Atenție la ceasurile mecanice

Ceasurile care nu sunt conectate la internet trebuie setate manual, cum ar fi cele de perete, cele de la cuptoare, cele din mașini, etc.

Ceasurile digitale de pe computerele și telefoanele noastre își sincronizează timpul cu ceasurile atomice. De asemenea, GPS-ul este folosit pentru a ajuta la stabilirea timpului.