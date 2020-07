Infectările cu noul coronavirus cresc, la fel ca şi răspândirea cazurilor în Grecia. Privind în urmă, se dovedeşte că au fost făcute unele greşeli pe care le vom plăti scump. Măcar să nu continuăm.

Alaltăieri, vorbind cu o cunoștință din Lefkada, am aflat că mulți sârbi și români vizitează insula în ultimii ani. De obicei vin în iunie și iulie, oamenii plătind 35-40 de euro pe cameră. Fac gălăgie, dar nu provoacă probleme şi nici nu cheltuiesc bani în oraş, a subliniat cunoştinţa. Autorul acestei rubrici a fost surprins, deoarece rămăsese cu ideea că vecinii noştri mai sus menţionaţi, împreună cu bulgarii, mergeau în vacanță de obicei în nordul Greciei, în Evia și Sporade. La o zi după această discuţie, am aflat despre cele 5 cazuri dintr-o familie sârbă de 5 membri care se dusese în Lefkada, înainte de închiderea frontierei, presupunem.

Sârbii nu sunt singurii. Recent, cazurile de noul coronavirus au crescut în Bulgaria și în România și este firesc să existe îngrijorare și să punem întrebarea evidentă. Merită riscul răspândirii coronavirusului în Grecia cu consecințele neplăcute pe care le va presupune acest lucru, comparativ cu beneficiile din tranzacţiile turistice generate de locuitorii țărilor balcanice prietene mai sus menţionate? Cu atât mai mult cu cât aceşti turişti cheltuiesc relativ puțini bani per capita în comparație cu occidentalii, iar pandemia se răspândește din nou în ritm alert în țările lor, ceea ce face ca alte țări ale UE să le impună restricții.

Este de înțeles ca Grecia să nu dorească să își închidă granițele și să ajute turismul rutier, dar trebuie să existe un echilibru între costuri și beneficii. Efectuarea testelor moleculare pentru toți cei care intră în țară pe la granița de nord şi creșterea testelor în rândul celor care sosesc cu avionul ar fi trebuit să fie impusă direct de la bun început. Cu toate acestea, am întârziat să închidem granița pentru sârbi, iar închiderea a venit când faptul era consumat, după cum se poate observa din numărul de sârbi depistaţi pozitiv în Grecia.

Întârziere a existat şi în decizia de a permite intrarea în Grecia doar pentru cei din Bulgaria, România etc. care au un test negativ efectuat în ultimele 72 de ore. Totuși, și aici, ar fi trebuit să fie anticipată posibilitatea unei înşelăciuni cu teste false, deoarece vorbim despre Balcani și, bineînțeles, centrele certificate ar trebui să fie stabilite clar și nu să fie vreo 100, așa cum se scrie în presă.

Creșterea numărului de cazuri din cauza turismului este o realitate. Cu toate acestea, verificarea celor care au venit pe la Promachonas era posibilă și ar fi trebuit să fie făcută de la început, iar testele care se fac pe aeroporturi ar fi trebuit să fie mult mai multe.

În momentul de față pare că este posibil să apară o nouă recrudescenţă a pandemiei, aproape la mijlocul sezonului turistic din acest an. În acest caz nefericit, nu numai turismul extern, ci și cel intern și, în consecință, economia națională vor fi lovite.

Relaxarea generală care există și pe plan intern favorizează o astfel de evoluţie și, prin urmare, sunt necesare măsuri de protecție cât mai curând posibil, deoarece nu sunt doar festivalurile (care au fost interzise n. trad.) cele care facilitează răspândirea virusului. Pe scurt, este posibil să fi mizat pe pomul lăudat şi să ne întoarcem cu coşul gol.

Creşterea masivă a testelor, verificarea tuturor vizitatorilor străini care au intrat pe la graniţele din nord şi creşterea testărilor aleatorii pe aeroporturi ar trebui să fie politica noastră. Mi-aș dori să nu am dreptate, dar mai degrabă am întârziat şi nu am cântărit corect costurile comparativ cu beneficiile pentru economie. Mai ales în ceea ce-i priveşte pe vecinii din nord.