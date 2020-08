Cei de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au făcut o serie de aprecieri în contextul evoluției alarmante a pandemiei de coronavirus la nivel mondial. Totul la pornit de la cifrele din acest weekend când s-a înregistrat cea mai mare creștere a numărului zilnic de cazuri de COVID-19 la nivel global (peste 294.000 de noi infectări, în ultimele 24 de ore).

În aceste condiții, OMS a venit un apel la o și mai mare cooperare globală, pentru a dezvolta un vaccin eficient împotriva virusului SARS-CoV-2, blamând ”naţionalismele” în acest domeniu.

„Economia mondială nu se va putea restabili într-un mod sustenabil decât dacă noul coronavirus este învins peste tot în lume, deci este în interesul naţional al ţărilor să coopereze.

Cererea excesivă şi competiţia pentru dotarea cu acest preparat generează deja un naţionalism al vaccinurilor şi un risc de umflare a preţurilor. Este un tip de disfuncţionalitate a pieţei pe care numai solidaritatea globală, investiţiile şi angajamentul în sectorul public îl pot rezolva”, a declarat şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de News Ghana.

Potrivit directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății, instituția a acoperit lipsurile doar în proporție de 10%, și există un „vast decalaj global” între fondurile necesare pentru combaterea pandemiei de coronavirus și cele angajate. Tedros a menționat că următoarele trei luni reprezintă o oportunitate crucială pentru accelerarea accesului la asistență medicală, referindu-se la așa-zisul ACT Accelerator (Access to COVID-19 Tools, adică accesul la instrumentele pentru combaterea COVID-19).

Conform șefului OMS, s-a parcurs doar „10% din drumul” către finanțarea răspunsului la criza sanitară, care per total are nevoie de miliarde de dolari.

„Numai pentru vaccinuri sunt necesare peste 100 de miliarde de dolari”, susține Tedros.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), este foarte probabil ca pandemia de coronavirus să fie una îndelungată, dat fiind contextul actual, al creșterii numărului de infectări cu COVID-19 pe plan mondial.

„Pandemia de COVID-19 este o criză de sănătate ce are loc o dată într-un secol şi ale cărei efecte vor fi resimţite timp de decenii”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.