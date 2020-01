Lia Olguţa Vasilescu a comentat intenţia liberalilor de a organiza alegerile parlamentare anticipate în aceeaşi dată cu cele locale. Social-democrata spune că este o situaţie care ar convine de minune PSD-ului.

“Din păcate sau din fericire pentru noi, este foarte posibil să avem alegeri şi anticipate, nu doar locale. Eu spun că Dumnezeu ne iubeşte, pentru că un partid care are cei mai mulţi primari din România şi va putea să candideze în echipă cu cei mai mulţi primari va fi şi partidul care va câştiga aceste alegeri. (…) Având în vedere că avem cei mai mulţi primari din România, este clar că, fiind alegerile în acelaşi timp şi pentru primari şi pentru parlament, nu vom avea niciun fel de emoţii”, a spus Olguţa Vasilescu, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă.

Va candida sau nu la Primăria Craiovei?

Lia Olguţa Vasilescu a ţinut să elucideze şi misterul legat de o posibilă candidatură a ei la Primăria Craiovei.

“Cu siguranţă voi candida la primăria Craiovei. Desigur, pentru asta trebuie să dorească şi Organizaţia PSD Craiova să mă propună pe lista de candidatură, dar nu am niciun fel de emoţii, nici dacă vor fi alegerile din două tururi de scrutin, deşi nu cred, eu sunt convinsă că acest proiect va cădea. Dar chiar şi aşa, eu am câştigat data trecută cu peste 60 la sută la Craiova, deci nu am de ce să am emoţii”, a declarat social-democrata, scrie Agerpres.

Critici dure la adresa lui Victor Ponta

Cu o zi înainte, Lia Olguţa Vasilescu critica unele declaraţii ale lui Victor Ponta, care ar fi spus că nu se va alia cu PSD la Craiova. “Cine l-a invitat? Ca să tropăie pe lângă elefant, purecele trebuie să fie chemat”, a scris Olguţa pe Facebook.

„Ponta spune că nu se aliază cu noi la Craiova. Păi cine l-a invitat la vreo alianţă? Ca să tropăie pe lângă elefant, purecele trebuie să fie chemat… Cum aş putea să mă aliez cu unul din gaşca paraditorilor care făceau dosare nevinovaţilor, pentru că nu le convenea că au crescut prea mult în sondaje şi puneau prea multe întrebări securiştilor care conduceau partidul?”, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe pagina ei de socializare.

