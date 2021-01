Lia Olguţa Vasilescu susține că guvernarea PNL trebuia să recalculeze trei milioane de dosare de pensie.

Totuși, spune fostul ministru, nu a fost recalculat nici măcar unul. De asemenea, aceasta a adăugat că punctul de pensie trebuia să crească la valoarea de 1.775 lei, echivalentul unei majorări de 40%, anul trecut, iar în anul curent, punctul de pensie ar fi trebuit să ajungă la 1.875 lei.

Dezvăluirea momentului despre majorarea pensiilor

„În niciun caz nu am împins creşterea de 40% în anul electoral 2020, ştiind că nu vom mai fi la guvernare”, a declarat Olguţa Vasilescu la Antena 3.

Fostul ministru al Muncii a adăugat că majorarea pensiilor trebuia să elimine neregulile din sistem.

„Există la ora actuală oameni care au muncit 30 de ani şi primesc pensie minimă. Ce trebuia să se întâmple: de la 1 ianuarie 2020 până în septembrie 2020 ar fi trebuit să se facă recalcularea a 5 milioane de pensii. Când am plecat de la guvernare, softul de recalculare era în licitaţie. Până în prezent, trebuiau recalculate 3 milioane de dosare de pensie. Nu s-a recalculat nici măcar unul. De ce? Întrebaţi-i pe ei”, a conchis aceasta.

Lia Olguța Vasilescu a explodat

Lia Olguța Vasilescu a explodat după recentele comentarii făcute de Raluca Turcan. Actualul ministru al Muncii a vorbit de recalcularea pensiilor și rezolvarea problemelor existente. Lia Olguța Vasilescu o acuză, pe Facebook, pe aceasta că nu a citit Legea pensiilor. Din acest motiv, face confuzii grave în acest domeniu.

„Al doilea ministru care nu a citit legea pensiilor! Al doilea ministru care face confuzie intre Legea pensiilor publice si celelalte legi care privesc pensiile speciale, de serviciu etc! Al doilea ministru care vorbeste de inechitatile din legea pensiilor fara sa inteleaga ca INECHITATILE NU POT FI ELIMINATE DACA NU SE APLICA NOUA FORMULA DE CALCUL, adica daca nu se recalculeaza TOATE PENSIILE PUBLICE”, a arătat Lia Olguța Vasilescu.

Ea a indicat că ar fi vorba de 5 milioane de dosare, nu 20 de mii, pe VPR.

„Doamna Turcan, e simplu! E o problema cu pensiile speciale! Eliminati-le, asa cum ati promis! Dar nu le amestecati cu pensiile publice!”, a răbufnit liderul PSD.

Ea a explicat că legea făcută de PSD prevede ca toate inechitatile se elimina. Adică intre femei si barbati, intre cei care au cotizat la fel, dar au iesit in ani diferiti la pensie, intre cei care au lucrat 35 de ani si cei care au lucrat doar 10 ani, dar care acum sunt toti la nivelul pensiei minime). Există însă o condiție: sa se recalculeze pensiile in baza noii formule.

„Cereti simularile si o sa intelegeti! Sper! In rest, vad ca nu va riscati nici macar sa spuneti ca pensiile vor creste cu 3 la suta!”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Ea a continuat atacul împotriva lui Turcan. “Spuneti ca am mintit si nu aveam de gand sa crestem pensiile cu 40 la suta! Uitand sa mentionati ca noi le-am crescut cu 60 la suta, in timp ce eram la guvernare, prin cresterea punctului de pensie, eliminarea impozitului la pensiile sub 2000 de lei, scaderea impozitului de la 16 la 10 la suta la pensiile peste 2000 de lei si eliminarea CASS din TOATE pensiile!”, scrie Lia Olguța Vasilescu.

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea