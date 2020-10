Lia Olguța Vasilescu de la PSD a dat marea lovitură. Aceasta a câștigat un nou mandat de primar la Craiova, acolo unde i-a bătut pe Antonie Solomon, candidatul ecologist și pe Nicolae Giugea de la PNL. În capitala Olteniei, PNL și USR Plus au avut candidați separați.

Olguța Vasilescu anunță revoluția!

Olguța Vasilescu revine astfel la Primăria Craiova după ce, timp de patru ani de zile, a fost parlamentar, dar și ministru al Muncii. Deși încă nu a apucat să își ia în primire noul mandat de primar, Olguța Vasilescu a anunțat un mega proiect.

Aceasta este decisă să dea lovitura la Craiova. Nu a mai avut răbdare și a făcut totul public. S-a semnat un contract de sute de milioane de euro prin care s-a dat drumul unui proiect de canalizare în oraș. Mai mult, Vasilescu susține că toate cartierele din periferia Craiovei vor avea parte de canalizare care se va realiza în următorii patru ani.

„S-a semnat primul contract pentru lucrarile de introducere a canalizarii in Craiova. Asa cum am promis, toate cartierele de periferie vor beneficia de canalizare in mandatul meu. Proiectul de canalizare si aductiune a Firului 2 Isvarna are o valoare de 445 milioane de euro si este initiat de mine in mandatul precedent”.

Până să-și ia în primire mandatul și să îi ia locul actualului primar, Mihail Genoiu, Lia Olguța Vasilescu trebuie să-și dea demisia din Parlament.