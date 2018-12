Olguța Vasilescu a dezvăluit totul! De cine a fost blocată noua Lege a Pensiilor

A fost mare scandal în Parlament pe tema noii Legi a Pensiilor. În acest sens, Lia Olguţa Vasilescu a dorit să clarifice situaţia.

''Şi vreau să spun foarte clar că decizia de a nu figura legea pensiilor şi evaziunea fiscală astăzi pe ordinea de zi, nici la dezbateri, nici la vot, se datorează unei chestiuni foarte simple de regulament: cele două proiecte nu figurau pe ordinea de zi aprobată de Biroul permanent, prin urmare, ca acestea să fie pe ordinea de zi era nevoie de acordul unanim al liderilor de grup. Nu a fost acest acord, întrucât colegii de la PNL şi USR nu au fost de acord.'', a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

De asemenea, liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a susţinut că Opoziţia nu are suficiente voturi pentru moţiunea de cenzură, deoarece miercuri, în plenul Camerei, au existat în medie 200 de voturi, respectiv 181 fără UDMR.

"Vor depune moţiune de cenzură, îi aştept să vedem cum fac majoritate. (...) Au început de săptămâna trecută această marotă a majorităţii parlamentare. Dacă aveţi curiozitatea să luaţi ordinea de zi de la votul final, veţi observa un lucru mai mult decât evident: media voturilor 'pentru' era în jur de 200, în condiţiile în care PNL, USR şi PMP nu au participat la vot. Au fost şi proiecte de lege la care colegii de la UDMR s-au abţinut şi au votat 'împotrivă'. Am avut 181 de voturi când s-a întâmplat acest lucru. Şi vreau să spun foarte clar că decizia de a nu figura legea pensiilor şi evaziunea fiscală astăzi pe ordinea de zi, nici la dezbateri, nici la vot, se datorează unei chestiuni foarte simple de regulament: cele două proiecte nu figurau pe ordinea de zi aprobată de Biroul permanent, prin urmare, ca acestea să fie pe ordinea de zi era nevoie de acordul unanim al liderilor de grup. Nu a fost acest acord, întrucât colegii de la PNL şi USR nu au fost de acord. Am spus: OK, niciun fel de problemă, cele două proiecte vor fi săptămâna viitoare. (...) Colegii de la PNL astăzi n-au fost la muncă", a afirmat Suciu, la Parlament.

Potrivit acestuia, săptămâna viitoare "vor fi două zile blocate cu discuţiile pe moţiunea de cenzură la Parlament".

Referindu-se la încercarea Opoziţiei de a-i revoca de la şefia Camerei Deputaţilor pe Liviu Dragnea şi Florin Iordache, Daniel Suciu a parafrazat un citat din Nicolae Iorga - "În politică doar boii sunt cei consecvenţi": "Este o nuanţă: 'Boii sunt cei care insistă într-un lucru ilegal' - ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. (...) L-am pus în legătură cu această încercare fără sfârşit şi fără cap de a forţa nişte lucruri care sunt anormale în plenul Camerei Deputaţilor".