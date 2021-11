Odată cu introducerea obligativităţii certificatului verde, rata vaccinării a înregistrat o creștere fără precedent, explică ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila. Pe de altă parte, acesta a explicat că după ce Senatul a respins proiectul de lege referitor la introducerea certificatului verde în anumite domenii, numărul persoanelor care s-au prezentat la imunizare împotriva COVID-19 a scăzut brusc.

Totodată, el a explicat că cele două aspecte s-au suprapus neintenționat, iar situația a degenerat într-un mod neașteptat.

”Dacă ne uităm la succesiunea evenimentelor şi a zilelor, vedem următorul lucru: am avut o acoperire care nu a fost intenţionată, o coincidenţă de lucruri care au pornit într-o zi de joi şi vineri. Guvernul a decis introducerea pe anumite segmente a acestui certificat verde.

Luni de când a început implementarea acestei măsuri, asta însemnând săptămâna trecută, a început dezbaterea pe proiectul legislativ. Aceste două lucruri s-au suprapus. Nu s-au suprapus intenţionat, pur şi simplu aşa au ajuns lucruile”, a declarat Cseke Attila, la Digi24.

Astfel, potrivit ministrului interimar, în doar câteva zile, numărul persoanelor vaccinate a scăzut de la 110.000 la 46.000. Pe de altă parte, el a subliniat faptul că România a reușit să ajungă la o rată a vaccinării de 41%, care deși este destul de mică, poate fi considerată un succes având în vedere că în urmă cu o săptămână era vorba despre o rată de 34%.

România a ajuns la o rată a vaccinării de 41%

”Vineri, când s-a luat măsura în guvern a început să crească rata vaccinării şi am ajuns marţi şi miercuri la 110.000 vaccinări cu prima doză. A fost o creştere continuă vreo două zile. După votul de miercuri seara (respingerea proiectului referitor la certificatul verde de către Senat – n.r) am avut o descreştere abruptă. Joi am avut 90.000, astăzi sunt 46.000.

Acestea sunt ca matematica, sunt faptele până la urmă şi poate exista o relaţionare între aceste puă valuri de creştere şi descreştere. Am avut un moment în care am reuşit să creştem şi suntem la 41 la sută, care este foarte puţin, dar totuşi am pornit de la 34 la sută cu o săptămână înainte. Foarte rapid am reuşit să creştem şi sigur 46.000 este o cifră frumoasă până la urmă”, a declarat Cseke Attila.

În ceea ce privește obligativitatea certificatului verde, ministrul interimar al Sănătății a precizat că documentul este gândit de comunitatea europeană și nu este ceva gândit doar de România.

El a mai adăugat că atât țări precum Germania, Franța sau Olanda au introdus obligativitatea lui, având în vedere modul în care virusul circulă. Astfel, toate persoanele care vor dori să călătorească vor fi nevoite să dețină documentul.

”Acest certificat verde a fost gândit de comunitatea europeană, fiindcă nu este o invenţie românească, nu este o invenţie a României, nu am gândit-o noi, unii dintre noi. Este urmare a unui regulament european care a urmărit libera circulaţie a persoanei.

Acesta este principalul scop al certificatului, nu e niciun alt scop. Dacă în Europa, în Germania, Franţa, Olanda, Portugalia, danemarca avem acest certificat verde şi nu e nicio problemă cu el, dacă în instituţiile europene un ministru, un preşedinte nu poate intra fără acest certificat, fiindcă degeaba eşti ministru că virusul circulă, atunci şi noi trebuie să mergem în această direcţie. Şi noi trebuie să ne cuplăm acestui mecanism european. Se pune întrebarea dacă cei care sunt împotriva acestui certificat, dacă mai vor să călătorească”, a declarat Cseke Attila.

În același timp, ministrul a mai subliniat faptul că iniţiatorii proiectului de lege privind certificatul verde au cerut procedură de urgenţă, astfel că şi la Camera Deputaţilor trebuie să intre în dezbatere cât mai grabnic.