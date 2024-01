Așadar, Oana Zamfir și-a anunțat plecarea de la Digi 24. Cunoscuta jurnalistă a scris pe pagina sa de socializare că acest capitol se încheie „după 12 ani și exact o lună”.

Aceasta a scris cu nostalgie că postul a fost, timp de 12 ani, precum o casă, școală și familia. Totodată, a fost locul în care crescut și și-a găsit prietenii, a scris ea. În acest context, decizia a de pleca nu a fost deloc ușoară.

„După 12 ani și exact o lună, se încheie un capitol. În ultimii 12 ani, Digi24 mi-a fost casă, școală, familie. A fost locul în care am crescut, în care mi-am găsit prietenii, în care am învățat și am greșit și iar am învățat. Nu mi-a fost deloc ușor să pun 12 ani de carieră în câteva minute de video, la fel cum nu îmi e ușor să scriu despre ultimii 12 ani în doar câteva rânduri.

Din 2011 până la finalul lui 2023 am trecut prin toate tronsoanele orare de știri, de la matinal, până la ultimul jurnal al zilei. Am prezentat știri de luni până vineri, sau doar în weekend. Am moderat emisiuni de dezbateri și interviuri și am trecut printr-o serie de alegeri, dintre care 2 au fost prezidențiale”, a scris Oana Zamfir pe Facebook.