Oana Lis a rămas impresionată de strigătul de ajutor al unei femei care este bolnavă de cancer. Ea a repostat pe rețelele de socializare anunțul celei care se luptă cu boala nemiloasă.

Oana Lis a dat astfel încă o dată dovadă că face tot ce îi stă în putere să ajute.

Soția lui Viorel Lis a distribuit, pe paginile sale de socializare, anunțul unei femei care cere ajutorul oamenilor. Acesta a lansat un strigăt de ajutor pe internet. Femeia a dezvăluit că se luptă cu boala nemiloasă.

Ea a cerut oamenilor să o ajute să își găsească o locuință în care să stea. Aceasta și-ar dori o casă în București, pe perioada tratamentului pe care îl va urma înainte de a trece printr-o operație.

Oana Lis a repostat rapid mesajul-ajutor. Trebuie spus că nu este pentru prima dată când soția fostului edil se implică în favoarea oamenilor care au probleme. Ea a mai repostat, în mediul online, anunțurile persoanelor care aveau nevoie de ajutor.

„S.O.S. Am o șansă la viață, dar mă aflu într-un impas. Am terminat investigațiile și trebuie să merg la oncolog să încep terapia radio-chimio, înainte de operația de cancer de rect. Dar, NU AM UNDE SĂ STAU ÎN BUCUREȘTI.

Am rugămintea ca cei care locuiesc în București, prieteni și cunoștințe, dacă au cunoștință de cineva care inchiriază o garsonieră pt. 2 luni contra-cost, să mă anunțe”, a fost mesajul transmis femeii.