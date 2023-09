Toate informaţiile au venit de la Teodora Gheorghe, cea cu care Viorel Lis a fost căsătorit înainte de Oana Lis. Viorel Lis şi Teodora au stat nu mai puţin de 13 ani în concubinaj, însă mariajul lor nu a durat decât un an.

Motivul divorţului: chiar actuala soţie a lui Viorel Lis, Oana. La acel moment, Teodora i-a găsit pe cei doi în ipostaze foarte tandre, chiar în sediul Primăriei. Oana avea doar 18 ani pe atunci.

Teodora Gheorghe a povestit că nu a fost pentru prima oară când a fost înşelată, însă de data aceasta nu a mai venit nicio împăcare între cei doi.

Eu am plecat de-acasă cu fiica noastră, Alina, şi a durat vreo două săptămâni până ne-am împacat”, a povestit fosta soţie a lui Viorel Lis, acum ceva timp.

„Prima dată am avut probleme în 1990, imediat după Revoluţie. Se încurcase cu o colegă de serviciu, n-a durat mult povestea, dar au fost repercusiuni.

Teodora a mărturisit că Viorel Lis a fost cel care a depus cererea de divorţ, semn că dragostea pentru Oana era deja mult prea mare.

Pe Oana o cunoscuse la PNŢCD, Sectorul 2, era nepoata unui membru de-acolo. După aceea am divorţat, el a depus cererea”, a mai spus Teodora Gheorghe.

Într-o seară, fiul lui din prima căsătorie a avut o problemă cu soţia lui şi nu-l găsea pe Viorel . Am mers la Primărie şi acolo l-am găsit cu Oana. Erau foarte tandri.

Fosta soţie a lui Viorel Lis a venit şi cu o acuzaţie incendiară. Acesta ar fi încercat să o omoare. Teodora spune că fostul primar i-a schimbat în geantă pastilele pe care le lua şi i s-a făcut imediat rău. Din fericire, medicii de pe Ambulanţă au sosit la timp.

Teodora Gheorghe îl mai acuză pe Viorel Lis şi că ar fi încercat să o interneze la Psihiatrie. Nu a fost singurul episod dintre cei doi, ea mai povestind şi despre o bătaie serioasă pe care a încasat-o.

„A fost şi o bătaie destul de serioasă, ăla a fost cel mai violent moment. Odată, cineva mi-a schimbat medicamentele din poşetă. Nu prea puteam să dorm, luam un fel de Distonocalm.

Într-o zi, am fost la o recepţie, am băut ceva acolo şi am luat o pastilă să pot să adorm. Mi s-a făcut rău, s-a chemat Salvarea, m-a dus o prietenă la spital.

Ea mi-a luat şi poşeta şi hainele şi când a umblat în geantă s-a uitat la pastile şi a observat că sunt schimbate.

Ea mi-a atras atenţia, luasem altceva, de-aia mi s-a făcut rău. Viorel putea să umble, cine putea să vină la noi în casă?

Le am şi acum acasă, nu am reuşit să aflu ce sunt. A vrut să mă interneze şi la Psihiatrie, însă am refuzat”, a mai declarat cea de-a doua soţie a lui Viorel Lis.