Nu este prima dată când Oana Lis se plânge de problemele financiare. Recent, soția lui Viorel Lis a mărturisit că le este destul de greu să se descurce, din cauza faptului că majoritatea banilor se duc pe tratamentul fostului primar al Capitalei, care se confruntă cu probleme de sănătate.

Oana Lis cheltuie toți banii pe sănătatea lui Viorel Lis

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel. Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale, acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin.

Anul ăsta nu o să am niciun concediu. Nu o să plec la mare. Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie, sunt fericită că sunt acasă. Eu nu sunt legată de lucrurile materiale, am nevoie de ele pentru un confort, dar la fel de bine pot să stau și fără ele.” a declarat Oana Lis.

Nu va merge în nicio vacanță

Oana Lis susține că depune toate aceste eforturi din iubire pentru soțul ei. Ea a mărturisit că probabil nu va merge în vacanțe fiindcă toți banii îi va investi in sănătatea lui Viorel Lis.

„Fac asta pentru că îl iubesc și este soțul meu. Este normal și asta e normalitatea mea. Vedem pe Instagram anumite lucruri, dar eu zic că milioane de români nu își vor permite vacanțe sau își vor face credite ca să plece în vacanță, mai ales la cât s-a scumpit acum viața.”, a mai spus Oana Lis.

Cum se simte Viorel Lis?

Oana Lis a povestit că Viorel Lis nu mai poate să meargă singur și își petrece majoritatea timpului în pat, uitându-se la televizor.

„Viorel are episoade depresive, dar e normal cu bolile lui, e și vârsta înaintată! El nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot, se uită și el la tv, la telenovele, la meciuri, are el programul de pensionar. Nu poate să mai meargă singur deloc, are niște boli cronice care i-au agravat starea de sănătate în ultimul timp. Stă mai mult în pat”, a mai povestit Oana Lis.

Chiar dacă Oana Lis se pregătește pentru ce este mai rău, ea a admis că niciodată nu ești cu adevărat pregătit să te desparți de o persoană dragă.

„Orice s-ar spune, niciodată nu ești pregătit să pierzi pe cineva drag! Un travaliu de doliu e destul de greu. Eu am fost și la un curs de trei zile, ca să mă pregătesc pentru travaliul de doliu. Uneori, ca să-ți revii, după ce pierzi o persoană dragă, poate dura și doi ani. E un moment foarte dificil!”, a punctat Oana Lis.