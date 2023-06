Viorel Lis pare să aibă zilele numărate. Starea de sănătate a fostului edil este din ce în ce mai precară. Cea care a dat detalii despre ceea ce se petrece cu fostul primar a fost chiar Oana Lis. Ea a dezvăluit că se pregătește deja pentru ce este mai rău. Mai mult, un gest făcut de acesta a tulburat-o maxim.

Oana Lis a dezvăluit că soțul ei i-a transmis care este ultima sa dorință. Viorel Lis refuză să mai calce în vreun spital. El simte că nu mai are mult de trăit și vrea ca ultimele clipe să le petreacă acasă, nu pe un pat de spital.

Viorel Lis nu mai suportă spitalele

„Viorel mi-a zis, zilele trecute, că el nu mai vrea la spital. M-am întristat, asta nu e bine deloc, pentru că dacă, Doamne ferește, este ceva grav, la spital el ar mai putea fi salvat, acasă nu! Dar, mi-a zis, săracul de el, că el vrea să moară acasă, în patul lui. Nu mai suportă spitalele. Nu mai vrea, gata! Eu nu sunt deloc de acord cu asta. Trebuie să lupți până în ultima clipă pentru viața ta, asta e părerea mea! Fie ce-o fi! Dar, să ajungem și noi la 80 de ani, și atunci să vorbim!”, a dezvăluit Oana Lis, cu lacrimi în ochi, pentru click.ro.

Fostul edil are episoade depresive

Ea a povestit că Viorel Lis nu mai poate să meargă singur și își petrece majoritatea timpului în pat, uitându-se la televizor.

„Viorel are episoade depresive, dar e normal cu bolile lui, e și vârsta înaintată! El nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot, se uită și el la tv, la telenovele, la meciuri, are el programul de pensionar. Nu poate să mai meargă singur deloc, are niște boli cronice care i-au agravat starea de sănătate în ultimul timp. Stă mai mult în pat”, a mai povestit Oana Lis, pentru sursa menționată.

Oana Lis se pregătește pentru ce este mai rău

Chiar dacă Oana Lis se pregătește pentru ce este mai rău, ea a admis că niciodată nu ești cu adevărat pregătit să te desparți de o persoană dragă.

„Orice s-ar spune, niciodată nu ești pregătit să pierzi pe cineva drag! Un travaliu de doliu e destul de greu. Eu am fost și la un curs de trei zile, ca să mă pregătesc pentru travaliul de doliu. Uneori, ca să-ți revii, după ce pierzi o persoană dragă, poate dura și doi ani. E un moment foarte dificil!”, a punctat Oana Lis.