Oana Lis a dezvăluit secretul căsniciei longevive! Cum a reușit să aibă o relație bună cu Viorel Lis?

Cu puțin timp în urmă, Oana Lis și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația ei cu Viorel Lis, dezvăluit, totodată, care este secretul căsniciei longevive, în contextul în care ea și fostul edil al Capitalei sunt împreună de peste 25 de ani și nu au vrut niciodată să divorțeze.

Oana Lis a mărturisit că, din punctul ei de vedere, iubirea este cel mai frumos lucru din viața ei, iar ea a devenit din ce în ce mai puternică de când este împreună cu Viorel Lis. Potrivit spuselor sale, secretul unei căsniciei fericite este să-ți alegi bine partenerul de viață și să aveți valori comune.

„Ideea e că, într-adevăr, iubirea mi se pare cea mai puternică putere, cea mai minunată, cea mai vindecătoare din Univers. Îți dă putere să mergi mai departe, să lupți pentru tine, pentru familia ta și așa s-a întâmplat în viața mea.

Contează foarte mult să-ți alegi bine partenerul că atunci când ne-am întâlnit noi, eu aveam aveam 18 ani jumate, el era un bărbat de 50 de ani, care ieșea în tot feluri de cercuri și amândoi puteam să avem alți parteneri. Am ales cumva, eu pe el și el pe mine”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

„Să ai valori comune! El când m-a cunoscut se întâlnea cu vreo trei femei și mi-a zis că și-a dat seama că trebuie să aibă o relație serioasă și m-a ales conștient pe mine.

La început nu era o iubire cine știe, dar te gândești la celălalt să aibă valori comune, să vrea familie, să aibă caracter, să-și dorească o relație, adică lucrurile care contează pentru fiecare”, a adăugat Oana Lis.

Oana Lis, mărturisiri de la începutul relației sale cu Viorel Lis

De altfel, Oana Lis a vorbit recent și despre începutul relației sale cu Viorel Lis. Se pare că cei doi au avut un început dificil. Vedeta a mărturisit că se certau tot timpul, iar ea era cea care „despica firul în patru”.

„Acum se întoarce roata și nu pentru orice bărbat aș fi făcut lucrul ăsta, să lupt atât. Viorel a luptat pentru mine. Când ne-am cunoscut aveam foarte multe traume, nu știam să mă comport, aveam tot felul de frici și aveam simptome fizice, leșinam pe stradă. Viorel a fost primul om care m-a dus la doctor, la RMN, nu prea erau în vremea aceea. Niciodată nu m-a judecat.

Acum dacă stau să mă întorc și văzând așa, psihologic, deși făceam crize pe stradă, ne certam , trânteam, înjuram, când ne certam, aveam și momente plăcute. El știa foarte bine. Eu despicam firul în patru, iar el ieșea să se calmeze, el pleca. Eu voiam să stăm acolo să discutăm, dar el făcea foarte bine, era mult mai matur.

Am înțeles, când eram o dată cu o prietenă și cu Viorel. La fel, m-am enervat și din orice chestie, atunci când ai niște traume, orice chestie mică îți activează ceva, am făcut de față cu prietena asta și mi-am dat seama că nu e frumos. Am pus-o pe ea într-o poziție proastă, mie și lui Viorel ne trecea după 5 minute”, a spus ea, potrivit sursei citate anterior.