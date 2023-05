„Are automat un atac de panică atunci când intră în lift! I se ia aerul!”

Oana Lis este o femeie puternică și face orice pentru bărbatul pe care îl iubește și căruia îi este alături necondiționat. Chiar dacă pare că nu se teme de nimic, vedeta are o frică foarte mare de înălțime.

Soția fostului edil al Capitalei nu suportă etajele superioare din cauza acestei temeri. Atunci când Viorel Lis era internat la spital, Oana Lis abia a reușit să urce până la etajul șapte, deoarece acolo se afla salonul soțului ei.

Vedeta a reușit să urce atât de mult doar din dragoste pentru partenerul ei de viață. Oana Lis se confruntă cu amețeli și chiar atacuri de panică atunci când se află la înălțime.

Oana Lis nu a vrut să se urce în lift, ci a ales să meargă pe scări. Deși a fost foarte obositor, a fost mai bine pentru ea decât să sufere un atac de panică.

,,Oana urca zilnic șapte etaje pentru a ajunge la Viorel în salon. Nu s-a putut urca în lift nici cu medicii lângă ea. Are automat un atac de panică atunci când intră în lift! I se ia aerul!

Atunci când se vede la înălțimi, o ia instant cu amețeală. Atunci, numai de dragul lui Viorel a urcat scările zilnic!”, au dezvăluit apropiații vedetei pentru Click.ro.

Recent, Oana Lis chiar a refuzat o invitație la un eveniment monden. Motivul a fost dat de faptul că locația unde se ținea evenimentul respectiv avea 17 etaje, iar vedeta nici nu a vrut să audă.

Mai mult, soția lui Viorel Lis nu vrea să-și viziteze prietenii care stau la blocuri cu etaje superioare. Aceasta preferă, în schimb, să se întâlnească cu ei în oraș sau să-i viziteze doar în fața locuinței.

Oanei Lis: Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele

Recent, Oana Lis a dezvăluit că medicii au diagnosticat-o cu cancer de piele. La începutul anului, vedeta a făcut niște analize de rutină și așa a descoperit boala.

“Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, până la dermatolog.

Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele. Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dispărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui.

Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign. ”, a dezvăluit Oana Lis în cadrul emisiunii La Măruță, în urmă cu câteva luni.

Oana Lis a avut nevoie să fie operată de urgență. Problemele nu au dispărut în totalitate, iar vedeta este nevoită să meargă regulat la control. De acum încolo, soția lui Viorel Lis trebuie să evite expunerea la razele soarelui.