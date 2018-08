Ministrul Turismului, Bogdan Trif, afirmă că nu a jignit atunci când a luat apărarea românilor păgubiţi şi se declară neplăcut surprins de modul de abordare al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, prin care se încearcă mutarea atenţiei publicului de la adevărata problemă, respectiv protecţia 100% a turiştilor, către o pretinsă jignire a agenţiilor de turism.

"Am primit în ultimele săptămâni tot felul de semnale de la Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism referitoare la deserviciile pe care le-ar aduce agenţiilor de turism transpunerea directivei europene care vizează garantarea 100% a pachetelor turistice. Mai nou, ANAT reacţionează la declaraţiile pe care le-am făcut şi mă acuză că am jignit reprezentanţii agenţiilor de turism că aş fi dezinformat publicul din România şi pentru aceste lucruri ar trebui să-mi cer scuze. Înainte de toate am să fiu, din nou, foarte clar şi foarte ferm în ceea ce priveşte declaraţiile pe care le-am făcut până acum. Nu am niciun motiv să-mi retrag declaraţiile prin care m-am referit la acei 'şmecheri care îi ţepuiesc pe românii de bună credinţă' şi cu atât mai mult să-mi cer scuze, pentru că nu am vorbit despre întreaga breaslă şi am specificat acest lucru în fiecare intervenţie a mea. Am dat exemple concrete, inclusiv nume de societăţi care au intrat în insolvenţă după ce au încasat banii de la turişti, astfel încât clienţii acestora au rămas şi fără bani şi fără vacanţe. Am vorbit despre situaţii care au fost deja mediatizate, cazul OMNIA, de exemplu, unde prejudiciul a fost de ordinul milioanelor de euro. Oamenii păgubiţi nu-şi vor mai putea recupera banii, deoarece, conform legislaţiei pe care am reuşit să o îndreptăm, agenţiile puteau vinde pachete turistice de milioane euro, iar în caz de insolvenţă, poliţa de asigurare totală acoperea doar 50.000 de dolari. În plus, s-a dovedit că agenţiile care au 'ţepuit' turiştii au folosit banii în alte scopuri decât acela de a achita vacanţele promise", a afirmat ministrul într-un comunicat al PSD Sibiu.

Acesta a subliniat că ar fi aşteptat ca ANAT să îşi ceară scuze în numele agenţiilor care "i-au înşelat" pe turişti, cu atât mai mult cu cât şi în 2018 au fost patru agenţii ce au cerut insolvenţa.

"Aşteptam din partea ANAT să îşi fi cerut scuze în numele agenţiilor care i-au înşelat cu atât de multă uşurinţă pe turiştii cărora le-au furat banii şi vacanţele. Cu atât mai mult cu cât şi anul acesta au fost patru agenţii care şi-au cerut insolvenţa. Am să fiu din nou foarte categoric pentru că îmi asum şi îmi voi asuma întotdeauna declaraţiile: nu voi mai tolera ca pe piaţa de turism să existe agenţii care ar putea să-i păcălească pe români, iar acest lucru se poate rezolva doar cu prevederi legale ferme, aşa cum se întâmplă în toate ţările civilizate. Nu am jignit atunci când am luat, de fapt, apărarea românilor păgubiţi care nu au fost protejaţi, până acum", a mai spus Bogdan Trif, care este şi preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu.

În ceea ce priveşte poziţia "indecisă" a ANAT în legătură cu ordonanţa de guvern prin care a fost transpusă directiva europeană pentru garantarea pachetelor turistice, ministrul precizează că Asociaţia a participat la majoritatea întâlnirilor şi discuţiilor de la Ministerul Turismului la care a fost abordat subiectul garantării 100%. Cu aceste ocazii, poziţia oficială a ANAT a fost în sensul introducerii unui plafon de maximum 500.000 euro/agenţie, fapt care însă contravine atât directivei cât şi scopului de a proteja 100% turiştii români.

Totodată, ANAT a cerut şi introducerea mai multor instrumente de garantare şi nu doar a unui Fond de Garantare, aspect reglementat, de altfel, în prezent prin ordonanţa adoptată.