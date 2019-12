Florin Talpeş a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti în 1980, a fost profesor de matematică la Sighişoara, iar din 1983 a lucrat la Institutul de Tehnică de Calcul din Pipera, alături de soţia sa, Măriuca, şi ea absolventă a aceleaşi facultăţi. Revoluţia din decembrie 1989 i-a făcut pe cei doi să se îndoiască de siguranţa acelui loc de muncă, aşa că au decis să demisioneze şi să-şi deschidă propria afacere.

Măriuca Talpeş îşi aminteşte că, deşi multă lume i-a sfătuit să nu urmeze această cale, pentru că nu aveau experienţă în afaceri, tatăl ei, renumitul actor Mihai Mereuţă, i-a ajutat atunci cu primii 300 de dolari pentru a pune pe picioare propria lor companie. “A fost o doză de nebunie, dar amândoi ne-am dat demisia de la ITC. Noi doi, împreună cu alţi patru colegi, am format o micro-întreprindere. Nu ştiam absolut nimic despre antreprenoriat, noi ştiam că o colegă la Institut ştia pe cineva în Franţa, care, la rândul ei, ştia că acolo sunt nişte proiecte. Nu ne-am înţeles cu ceilalţi colegi, aşa că pe 1 octombrie, am deschis Softwin, cu biroul în sufragerie”, povestea Măriuca Talpeş într-un interviu.

Softwin, companie software destinată pieţei din Vest

Astfel, în 1990, lua naştere Softwin, o companie IT pornită pe ideea să ofere servicii companiile din vestul Europei, iar primii clienţi au venit din Franţa şi Germania. În primii patru ani de activitate, activitatea Softwin a vizat exclusiv clienţi din Europa de Vest. Softwin a fost prima firmă de pe piața românească de software certificată ISO 9001 în anul 1998. În 1997, firma a scos pe piaţa românească primul produs antivirus – AntiVirus eXpert. Compania şi-a schimbat în Bitdefender în noiembrie 2001, în urma unei campanii de rebranding cu sloganul „Antivirus is not enough; Bitdefender: secure your every bit”.

În 2003, ca urmare a succesului produsului de securitate informatică, Bitdefender îşi deschidea primele filiale externe, în Spania şi Germania, urmate de cea din Statele Unite ale Americii în 2004. În anul 2013, soluţia antivirus de la Bitdefender primea pentru prima oară titlul „Product of the Year” din partea AV-Comparatives. În septembrie anul trecut, Bitdefender a preluat compania australiană SMS eTech şi a deschis birouri proprii şi în Melbourne. SMS eTech este compania care se ocupa cu distribuţia produselor companiei româneşti în Australia şi Noua Zeelandă.

În prezent, Bitdefender este una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din lume, iar aproximativ 98% din vânzări provin din străinătate. Cea mai importantă piaţă pentru Bitdefender este cea din SUA, urmată de Franţa, Germania, Canada, Marea Britanie şi Australia. Compania are acum peste 500 milioane de clienţi, dintre care 59% persoane fizice. “Atunci când am început, atacatorii cibernetici erau activişti sau copii care căutau răzbunare. Astăzi este crimă organizată”, spune Florin Talpeş, CEO-ul Bitdefender.

Implicarea în proiecte educaţionale

Măriuca Talpeş conduce şi ea propria companie în cadrul grupului Softwin: este vorba despre Intuitext, divizia de software educaţional a grupului şi unul dintre cei mai inovatori producători internaţionali de lecţii pe calculator. Intuitext deţine portalurile didactic.ro şi olimpiade.ro, dedicate atât profesorilor, cât şi elevilor. “De exemplu, didactic.ro este ca o cancelarie virtuală în care profesorii găsesc o mulţime de instrumente educaţionale. În plus, discută pe forum cum au organizat o serbare şcolară şi propun soluţii pentru actualul sistem de învăţământ. Peste 70% din cadrele didactice din România accesează site-ul”, spune Măriuca Talpeş.

Un proiect foarte important al Intuitext a fost şi Colecția electronică Gazeta Matematică: compania a arhivat digital toate numerele revistei, încă de la cel de debut din 1895. Măriuca Talpeş a primit, în 2003, premiul pentru „Proiectul cu cel mai bun conţinut educaţional pentru Lecţiile Intuitext“, oferit cu ocazia desfăşurării premiilor IT&C ale României. În 2007, proiectul „Geometrie, între joc şi nota 10“ a primit „Premiul mondial în eLearning pentru elevi“ oferit de World Summit Awards.

Partener pentru Edu Networks

Proiectele din Educaţie sunt un subiect foarte important pentru soţii Talpeş. Dovadă stă şi implicarea recentă în proiectul Edu Networks. Lansat în luna septembrie a acestui an, Edu Networks este cel mai mare proiect național de transformare a educației. Proiectul a fost dezvoltat de Asociația pentru Valori în Educație, alături de alte 8 organizații din educație, precum și de partenerii fondatori și strategici – Bitdefender și Lidl. Proiectul va fi derulat pe o perioadă de patru ani și își propune să reducă abandonul școlar, absenteismul, analfabetismul funcțional, precum și să crească promovabilitatea la testele naționale și examenul de bacalaureat. Valoarea investițiilor de până acum este de 1,24 milioane de euro, iar valoarea totală a proiectului pentru întreaga durată este de 6 milioane de euro.

Bitdefender a investit circa 600.000 de euro în proiectul Edu Networks, spune Florin Talpeş. În plus, el a precizat că există, în prezent, o îngrijorare la nivelul mediului de afaceri cu privire la calitatea şi pregătirea absolvenţilor din România, aşa că a fost mai mult decât încântat să sprijine proiect, mai ales că Bitdefender este o companie care cunoaşte importanţa proiectelor pe termen lung, ale căror rezultate nu se observă imediat. ,,Lansăm astăzi un proiect care, credem noi, este primul proiect transformaţional din România. Este primul proiect care are şanse să măsoare, după un număr de ani, noi zicem la început, pentru aceste grupuri de şcoli, 4 – 5 ani, dar pentru România spunem 16 ani (…) 16 ani după care vrem să fim în top european. Visul acestui proiect este ca în 16 ani să inversăm situaţia actuală şi să fim în top când vine vorba de educaţie. Noi vrem în primele zece ţări, cel puţin”, spunea şi Măriuca Talpeş la evenimentul de lansare al Edu Networks.

Când au timp liber, soţii Talpeş nu uită de pasiunile lor. Cei doi au participat, de-a lungul timpului, la mai multe competiţii de dans, pentru care se antrenau de patru-cinci ori pe săptămână. Măriuca Talpeş povestea cu drag, într-un interviu, cum s-a apucat de cursuri la flaut şi la pian, la început fără să ştie nimic despre teoria muzicală sau notele de pe portativ, iar apoi ajungând să-şi încânte toţi prietenii apropiaţi cu muzica ei. Florin şi Măriuca Talpeş au împreună doi băieţi gemeni.

