Numărul total al ameninţărilor informatice va atinge, la nivel global, pragul istoric 1 miliard de unităţi, în 2019, cel mai mare salt fiind reprezentat de ransomware, cu un plus de 75% faţă de anul 2018, relevă o analiză realizată de către specialiştii Bitdefender.

„Faţă de perioada similară a anului trecut, dezvoltatorii ameninţărilor de tip ransomware, care criptează datele utilizatorilor şi apoi solicită recompensă în schimbul redării accesului la acestea, au crescut cu peste trei sferturi numărul acestora. Ţintind organizaţii mari, instituţii de învăţământ şi infrastructuri critice, ransomware a devenit astfel cea mai profitabilă ameninţare informatică din istorie, cu încasări de miliarde de dolari în conturile atacatorilor. Miza financiară uriaşă face ca dezvoltatorii de ransomware să îşi adapteze constant modelul de business, tehnicile de atac şi strategiile”, se menţionează într-un comunicat de presă al companiei româneşti.

Potrivit sursei citate, atacurile de tip ransomware vor fi lider al clasamentului în acest an, cu o creştere de la an la an de 75% a numărului de incidente. A doua cea mai mare creştere, de aproape 50%, o înregistrează volumul de spam care ajunge în inbox-urile utilizatorilor.

Statisticile de specialitate arată că numărul de dispozitive smart vândute la nivel mondial a depăşit, în prezent, 22 de miliarde, iar cele mai multe sunt vulnerabile la atacuri informatice simple prin care atacatorii le pot controla de la distanţă şi le pot adăuga în reţele de tip botnet. „Armata de dispozitive inteligente astfel creată poate da jos infrastructuri critice pentru funcţionarea internetului şi chiar întrerupe temporar serviciile care depind de infrastructuri IT, cauzând pierderi potenţiale estimate la 12 milioane de euro pentru angajatorii din România pentru fiecare oră în care angajaţii acestora nu îşi pot desfăşura activitatea”, notează Bitdefender.

Specialiştii estimează, totodată, că numărul gadgeturilor inteligente va ajunge la peste 40 de miliarde, până în 2025, generând un trafic total de aproape 80 de zettabiţi de date.

„Miza de a compromite aceste dispozitive este ridicată pentru că atacatorii ce controlează reţele de astfel de dispozitive compromise şantajează proprietarii site-urilor atacate şi cer sume importante în schimbul retragerii armatelor pe care le controlează. În cazul unor magazine online sau site-uri de presă, întreruperea funcţionării poate cauza pagube enorme. Chiar dacă legiuitorii lucrează la o modalitate de reglementare a industriei Internet of Things prin introducerea unor standarde minime de securitate, atacatorii vor continua să facă bani din vulnerabilităţile identificate în diverse gadgeturi pe fondul creşterii numărului de dispozitive”, susţin experţii.

Bitdefender este o companie de securitate informatică cu activitate la nivel global, care furnizează soluţii revoluţionare de protecţie împotriva ameninţărilor complexe către 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de ţări.

