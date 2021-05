Mihai Bobonete l-a avut drept invitat în ultima ediţie a podcastului său chiar pe Costi Diţă, bun prieten şi coleg pe platourile de filmare ale serialului Las Fierbinţi. Cei doi îi interpretează pe Bobiţă şi pe Giani în popularul serial difuzat de PRO TV.

Cei doi actori şi-au adus aminte de începuturile carierei lor, atunci când erau săraci şi abia aveau bani să împartă o ţigară şi o sticlă de suc şi, evident, erau şi în înglodaţi în datorii. Norocul lor: prietenii care-i mai ajutau cu bani, recunoaşte Costi Diţă.

“Mă bucuram că am prieteni și că mă pot împrumuta cu bani. Pe genul: „Îmi dai și mie bani, dar nu știu când ți-i voi da înapoi”. Luam de la toată lumea.

Ajunsesem în punctul în care s-a născut fiu-miu și erau oameni, cam pe la primul episod, care mi-au cumpărat tot, fiindcă nu aveam nimic”, a mărturisit Costi Diţă.

Probleme cu banii şi la naşterea copiilor

Băiatul cel mare al lui Costi are 10 ani acum, iar cel mic 5 ani. Mihai Bobonete are şi el doi copii, un băiat de 10 ani şi o fată de 6 ani, scrie Libertatea.

Mihai Bobonete a rememorat şi el un episod complicat legat de bani şi de naşterea băiatului său.

“Când l-a născut Cătălina pe Octav, mi-a zis că trebuie să vin cu 1.400 de lei la spital, ca să împărțim la doctori și la toată lumea. Atunci, m-am gândit cum să fac să-i iau pe rând, o dată soția, o dată copilul. Sau să intru deghizat. N-aveam banii! Am făcut rost cumva”, a povestit actorul.

Costi Diţă a recunoscut că şi el a păţit ceva similar: “M-am dus să mă împrumut, de oricât, i-am strâns și-am ajuns la doctoriță. «Doamnă, cât e nașterea?». «Domne, știți, noi ne uităm și la oameni, fiecare dă cât poate!». Și am dat, m-am împrumutat de toți banii.”

Giani a renunţat repede la ‘viaţa de infractor’

Tot în cadrul podcastului lui Bobonete, actorul Costi Diţă, interpretul lui Giani din Las Fierbinţi, a povestit şi cum a crescut în Pantelimon şi şi-a dat seama că nu are stofă de infractor.

“Am cărat saci pentru brutăria turcească de lângă. Eram și proști, un fel de bandă ilegală pe sărăcie, «bă, dacă luăm noi cauciucurile astea și le vindem?!». Am încercat o dată, dar n-am reușit decât bara față s-o luăm, de la o mașină abandonată.

Am dus-o la târgul de mașini. A venit clientul, doar atât a zis: «De unde o aveți?». În acel moment, am rupt-o la fugă! Așa era în Pantelimon. Am lucrat și la înghețată, și la pizzerie, și la aripioare în mall”, a mărturisit Costi Diţă.