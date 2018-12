O vedetă Pro Tv șterge pe jos cu Guvernul! Umilință maximă pentru Dragnea și Dăncilă

Mihai Bobonete, alias Bobiţă din Las Fierbinţi, a avut o scenă fabuloasă în episodul serialului din seara Căciunului.

Locuitorii din Las Fierbinţi s-au pregătit pentru sărbătorile de iarnă, într-un episod special al acestui serial, difuzat la PRO TV. La cârciuma lui Bobiţă, Giani şi Brânzoi au dezbătut un subiect arzător. Pesta porcină le-a furat plăcerea de a auzi guiţatul porcilor în perioada Crăciunului.

Bobiţă a simţit oportunitatea unei noi afaceri şi le-a vândut carne de oaie fierbinţenilor, pretinzând că e de porc, asta pentru că pesta porcină i-a lăsat fără bucate de sărbători. Minciuna lui a fost repede descoperită, iar sătenii au făcut o adevărată revoluţie. Acesta a fost momentul în care Bobiţă a ţinut un discurs de senzaţie în faţa localnicilor, pe care i-a mustrat, pentru că, pentru ei Crăciunul înseamnă doar o ceafă de porc la grătar.

„Ce v-am stricat eu, mă? V-am stricat Crăciunul? Păi nu era Crăciunul stricat dinainte? Am venit eu, bă, şi v-am lăsat fără cârnaţi şi fără caltaboş, mă? Am venit eu la careva dintre voi astă-vară să vă iau porcul din coteţe, mă?

Am stricat?! Eu am vrut să repar, bă! Aţi dat cu ruşine, să-mi fie ruşine. Care a zis, mă, să-mi fie ruşine? Tu ai zis, mă, Raţă? De ce să-mi fie ruşine, mă? Să-mi fie ruşine că ce? Că am vrut să vă pun pe masa de Crăciun o bucată de carne? D-aia să-mi fie mie ruşine?

Păi voi nu vă gândiţi, mă, că sunt unii care nici fasole n-au să pună pe masa de Crăciun, mă, şi nu mai zic nimic. Eu că am vrut să vă pun o bucată de carne, aţi strâmbat din nas, bă, vă pute!

Vă pute că e oaie, că nu e porc, aia vă interesează pe voi, nu că am vrut să vă fac un bine de Crăciun. Și matale, ai zis că m-ai colindat şi când m-ai colindat, ce-ai zis pe gura aia? Ai fost atent să vezi ce zice colindul ăla, mă? Ce zice colindul ăla, că e bine cine l-a scris! Că zice aşa: că boierii a plecat la vânătoare să vâneze căprioare, da’ n-a vânat căprioare, a vânat un iepuraş, bă, şi nu s-a supărat nimeni. Nu s-a supărat nimeni!

Că aşa e în viaţă, mă! Câteodată ai mai mult, câteodată ai mai puţin, da’ aia e, tre’ să fii fericit tot timpul, că e Crăciunul. Aia e important, bă! Că ăia, boieri fiind, ce-a făcut? A mâncat fiecare din iepuraşul ăla, cât a prins acolo, o bucăţică. Şi nu s-a supărat, bă, niciunul.

V-aţi supărat voi, mă, boierii nu s-au supărat, v-aţi supărat voi, că voi sunteţi mai sus decât boierii. Am vrut să vă ajut, să vă pun ceva în faţă, să nu staţi de Crăciun cu strachina goală pe masă, în faţa copiilor şi la familie acolo. Asta am vrut să fac. Aţi sărit repede să daţi cu pietre. Că să-mi fie mie ruşine. De ce să-mi fie mie ruşine, mă?

Eu am? Ăla are? Tu ai? N-are, mă, nimeni, că aşa a fost şi n-avem! Şi-acum ce să fac? Nu mai e Crăciun că n-am eu porc? Uite, mă, că nu vreau! Vreau să fie Crăciun, mă, şi fără porc! Că pentru mine asta e important: să fie Crăciun.

Ce e, mă, Crăciunul pentru voi? O ceafă de porc? Decât asta a mai rămas?

Bă, Crăciunul e Crăciun, mă! De Crăciun stai la masă cu o lumânare aprinsă, acolo, cu ăi dragi pe lângă tine, cu copiii fericiţi că e Crăciunul, cu mă-ta, cu tac-tu, cu ăi bătrâni, cu toţii. Aia e, bă, Crăciunul, să te gândeşti că eşti sănătos şi că te-a ţinut Dumnezeu sănătos şi la anu’ să fii la fel de Crăciun, tot sănătos. Aia e important, bă, să te gândeşti cu bine, despre bine, şi la unul şi la alălalt”, a spus Bobiţă.