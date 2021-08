Dragoș Bucur e actor, dar și prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”, de la Pro TV. Deși este în showbiz de ani de zile, acesta a luat o decizie fără precedent. Mai exact, a decis să renunțe la rețelel de socializare.

Nu va mai posta nici pe Instagram, nici pe Facebook și nici pe Instagram. Într-un interviu acordat pentru Pro Tv, acesta a declarat că discuția referitoare la acest subiect este una delicată.

Mai exact, actorul susține că nu înțelege rostul postărilor de pe internet, precizând că i se pare că lumea se hrănește ”așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată”, lucru care îi face rău.

„E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat sau ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost? Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat acesta.

De ce a renunțat Dragoș Bucur la rețelele de socializare

Totodată, el a mai precizat în cadrul aceluiași interviu că interesul pentru socializare este legat și de vârstă. Tinerii sunt mai atrași de Instagram, de TikTok sau de alte rețele.

El a adăugat că în cazul artiștilor, produsul prezentat este important și relația pe care o are cu publicul.

„Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară… Care-i treaba? De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, a mai spus acesta pentru aceeași sursă.

Amintim faptul că Dragoș Bucur prezintă sezonul 8 al emisiunii „Visuri la cheie”, care poate fi văzută pe post din 15 septembrie.

„Mă tot întreabă lumea pe stradă când reîncepem! Ei bine, «Visuri la cheie» începe de azi, într-o formulă cu ceva nou, ceva vechi și totul pregătit pentru lucruri bune. Le urez Andrei și lui Alex bun venit în echipa noastră și le promit că voi demola cât mai mult pentru a face loc proiectelor pregătite de ei familiilor pe care le vom ajuta. Renovarea începe azi!”, a spus Dragoș Bucur.