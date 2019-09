Producătorul norvegian Hydro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu la nivel mondial, a decis marţi să vândă afacerea din România, compania mizând pe o optimizare a portofoliului, scrie Adevărul. Producătorul norvegian, care deţine filiale în 40 de ţări, a precizat că a semnat un acord cu austriecii de la Hammerer Aluminum Industries pentru vânzarea Hydro Extrusion, o fabrică înfiinţată în România în 2004 în localitatea Chişineu-Criş, în judeţul Arad.

„Decizia de a vinde Hydro Extrusion face parte din revizuirea generală a Extruded Solutions care vizează optimizarea şi eficientizarea portofoliului. Se preconizează că tranzacţia va fi finalizată în ultimul trimestru al anului 2019”, au declarat oficialii companiei.

Hydro Extrusion face parte din zona de afaceri Extruded Solutions, are aproximativ 200 de angajaţi şi o capacitate de producţie de aproximativ 22.000 de tone. Hydro, care operează sub denumirea legală de Norsk Hydro ASA, este o companie de aluminiu complet integrată, cu 35.000 de angajaţi în 40 de ţări de pe toate continentele. Are sediul în Norvegia şi a fost fondată în 1905.

Hammerer Aluminum Industries GmbH furnizează produse din aluminiu şi aluminiu. Deţine o fabrică de extrudare de aluminiu în Sântana, în apropiere de Arad.

Te-ar putea interesa și: