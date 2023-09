Maria Constantin a răbufnit după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) i-a închis restaurantul din Parcul Herastrău lui Paul Nicolau, cunoscut și ca „Pescobar”.

Decizia a venit după ce Autoritatea a descoperit mai multe nereguli, printre care carne expirată.

În mediul online au apărut mai multe poze cu mâncarea și condițiile improprii în care era ținută. Astfel, internauții au avut o serie de reacții negative.

Totuși, Maria Constantin a decis să îi ia apărarea lui Pescobar. Aceasta a spus că merge des la restaurantele lui și nu a avut probleme cu mâncarea.

„Să mai zică cineva că nu este bună mâncarea la Pescobar. Eu sunt mare fan, vin de fiecare dată când am poftă de fructe de mare și, credeți-mă, am fost și în restaurante de super lux și super scumpe, unde am comandat fructe de mare și niciodată nu mi-a venit așa. Iar pentru haterii ăia care judecă că era mizerie în bucătărie, și eu când gătesc acasă indiferent că gătesc doar două ouă în tigaie, tot mai sare pe faianță. Haideți să nu fim răi și cei care au mâncat aici, probabil știu. Succes!”, a spus Maria Constantin pe Instagram.