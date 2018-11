O șansă pentru tinerii care părăsesc orfelinatele

Programul are patru etape în care tinerii selectaţi sunt formaţi pentru meseria de şofer de camion. Pregătirea durează aproximativ un an şi începe prin obţinerea permisului de conducere categoria B, urmat de categoriile C şi CE aferente conducerii unor vehicule de mare tonaj şi de dobândirea atestatelor profesionale. Pe întreaga durată a şcolarizării şi apoi în cele 6 luni de ucenicie, ICT Logistics susţine costurile studiilor şi costurile de întreţinere ale tinerilor, prin asigurarea unui venit lunar.

Conform datelor oficiale, anual, aproximativ 4.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani părăsesc sistemul de protecţie a copilului, fără a fi pregătiţi pentru o viaţă independentă, sau având o pregătire extrem de limitată.

”«Driving My Future» este o iniţiativă locală a ICT Logistics şi a început printr-un proiect pilot. Cu sprijinul echipei Hope and Homes for Children am selectat doi tineri, unul din Sibiu şi unul din Iaşi, care au început deja şcolarizarea. Noi ne pricepem la transporturi şi ne dorim ca, prin resursele de care dispunem, să contribuim în felul nostru şi să le oferim un viitor mai bun şi mai sigur tinerilor care se înscriu în acest program. Meseria de şofer de camion este una complexă, care presupune devotament, dedicare şi multă seriozitate. Totodată, este o meserie care asigură un venit stabil şi o şansă profesională pentru aceşti tineri”, declară Mihai Teodorescu, CEO ICT Logistics România.

“Proiectul iniţiat de partenerii noştri este o iniţiativă care ne-a bucurat şi la care am spus «da» imediat. Rolul nostru este acela de a comunica oportunitatea în rândul tinerilor din programul de integrare socio-profesională, de selectare a candidaţilor şi de consiliere pe întreaga perioadă a procesului de şcolarizare. Momentan este un proiect pilot, însă ne-am bucurat să avem peste 50 de candidaţi interesaţi, din care am selectat doi. Din anul 2002, de când am început programele pentru sprijinire a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie, am sprijinit peste 1.000 de tineri pentru integrarea cu succes în societate”, explică Ștefan Dărăbuş, director regional Europa Centrală şi de Sud, Hope and Homes for Children.

Programul ”Driving My Future” va fi evaluat de parteneri la finele anului 2019, iar, dacă obiectivele sunt atinse, acesta va continua la parametri extinşi în România şi va fi propus pentru implementare şi în reţeaua internaţională ICT Logistics.

Prin programul de integrare socio-profesională, Hope and Homes for Children sprijină îmbunătăţirea abilităţilor de trai independent prin consiliere şi sprijin material şi creează premisele pentru integrare pe piaţa muncii prin consiliere, mediere şi recomandări.