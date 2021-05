O primărie din Alba îi scoate pe polițiștii locali pe teren. Posturile de birou au fost eliminate

În urmă cu jumătate de an, Primăria Cugir anunța că va elimina posturile de birou ale Poliției Locale. Acum, a venit momentul punerii în funcție a noii organigrame care anulează 27 de posturi și două funcții de director. Inițiativa aceasta este menită să eficientizeze administrația locală.

Primăria Cugir mai spune că s-a ajuns la o astfel de decizie după un audit extern solicitat de conducerea primăriei la finalul anului trecut. A fost analizată activitatea instituției și a fost evaluat personalul. În plus, au fost conturate propuneri pentru eficientizarea administrativă.

”Noua formulă organizatorică răspunde mult mai bine aşteptărilor concrete pe care cetăţenii le au de la noi şi nevoilor de dezvoltare pe care oraşul le are în următorii ani. Spre exemplu, renunţăm toate posturile de birou de la Poliţia Locală şi ne asigurăm că avem suficiente patrule în stradă, alături de cetăţeni, acolo unde poliţişţii locali trebuie să-şi dovedească eficienţa.

Primarul a mai spus că unul dintre scopurile principale ale reorganizării este creșterea capacității Primăriei Cugir de a derula proiectele cu fonduri europene.

„Proiectele cu finanţare nerambursabilă pe care le avem în derulare reprezintă un pas important pentru oraşul Cugir, dar şi o mare o responsabilitate pentru administraţia locală. De aceea, suntem conştienţi că trebuie să fim bine organizaţi pentru a putea gestiona toate situaţiile care pot apărea atunci când ai atâtea investiţii în desfăşurare.

Am considerat oportun să consolidăm compartimentele cu rol decisiv, mai exact Biroul de Achiziţii Publice şi Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare Europeană. În primul rând am relocat personal din servicii cu mai puţină încărcare şi am unificat aceste două compartimente într-unul singur, intitulat Serviciul Proiecte, Investiţii şi Dezvoltare, ceea ce va permite personalului să conlucreze şi să controleze eficient situaţiile”, mai spune primarul.