În finalul mesajului, acesta a dat de exemplu capitala Japoniei și a explicat că în Tokyo nu poți să-ți cumperi mașină dacă nu faci dovada locului de parcare.

”In Tokyo (si in Londra, dar nu știu sigur), nu-ți poți cumpăra mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Trebuie să investim in transportul in comun și in cel alternativ, altfel vom continua să suferim.”, a precizat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei.