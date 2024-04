Cea mai romantică destinație turistică din lume impune o taxă de intrare

Considerat pe bună dreptate cea mai romantică destinație turistică, orașul italian Veneția încearcă să reducă aglomerația impunând o taxă de intrare.

Începând cu data de 25 aprilie, taxa de intrare pentru turiști în weekenduri va fi de 5 euro, având ca scop principal reducerea aglomerației în oraș. Această măsură va fi în vigoare până la jumătatea lunii iulie. Taxa trebuie achitată de toți vizitatorii cu vârsta peste 14 ani care intră în orașul respectiv între orele 8:30 și 16:00, folosind orice mijloc de transport (tren, feribot etc.), în zilele specificate. De asemenea, accesul în zona istorică a orașului lagunar va fi supus unei taxe în anumite weekenduri până la mijlocul lunii iulie. Perioada în care se aplică taxa este între 25 aprilie și 14 iulie, în zilele de 25-30 aprilie, 1-5, 11, 12, 18, 19, 25 și 26 mai, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 iunie și 6, 7, 13 și 14 iulie. Excepție fac copiii sub 14 ani, persoanele născute în Veneția și regiunea Veneto, deținătorii cardului european pentru persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, precum și turiștii care se cazează în hoteluri din Veneția. Primăria orașului Veneția își propune să descurajeze turismul de tip „hit and run” în zilele cu cel mai mare flux de vizitatori. Nerespectarea regulilor atrage amenzi cuprinse între 50 și 300 de euro.

Un oraș-stațiune din Toscana a devenit foarte căutat

La capitolul turism în Italia, trebuie spus că nu doar Veneția, Roma, sau Florența sunt destinațiile cele mai populare din „Cizmă”.

Există numeroase locuri, despre care s-ar putea să nu știm, și care merită vizitate.

Punta Ala este un oraș-stațiune situat în Toscana. Este situat între Castiglione della Pescaya și Follonica. Această stațiune se bucură de o mare popularitate la nivel mondial, dar majoritatea celor care vin aici sunt vizitatori din Milano și italieni care nu-și pot permite vacanțe în locuri mai scumpe, potrivit Explore.com.

Aici veți găsi o superbă pădure de pini, care mărginește plajele incredibile din Punta Ala, precum și un castel din secolul al XVI-lea.

În plus, puteți admira faimosul port, unde acostează bărci și iahturi impresionante. Iată tot ce trebuie să știți înainte de a vizita Punta Ala.

Pădurea de pini și plajele

Punta Ala are tot ce trebuie pentru o vacanță relaxantă, la plajă. Pinii parfumează aerul, adăugând un farmec aparte micului oraș. Puteți vizita plaja, la nord de Punta Hidalgo, unde nisipul este foarte fin și apa cristalină.

Cluburile private de pe plajă, cafenelele elegante, restaurantele și umbreluțele de plajă mărginesc țărmul.

În ciuda frumuseții naturale, ziua începe pentru mulți, nu pe plajă, ci la La Pasticceria Siciliana – o patiserie celebră, aflată la parterul unui bloc de apartamente monoton, din anii 1960.

Espresso-ul de aici nu are egal, iar produsele de patiserie – cannoli umplute cu ricotta – sunt cele care atrag an de an turiștii care ajung aici.