Vestea momentului pentru șoferi! Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a postat duminică seara, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu privire la mașinile parcate necorespunzător sau la cele abandonate.

Acesta a precizat că momentan nu există banii necesari pentru construirea unor parcări pe verticală sau a unora de tip smartparking. În plus, nu mai este spațiu pentru construirea de parcări pe orizontală.

În acest context, Ciprian Ciucu este de părere că ar trebui să fie adoptată o taxă de parcare care să permită autorităților să construiască parcări.

În același mesaj, primarul Sectorului 6 a mai precizat că există un singur lucru care poate fi făcut repede și fără bani mulți – eliberarea spațiului de mașinile abandonate.

”Ceea ce putem face fără bani mulți si repede este să eliberăm spațiul public de mașinile abandonate acolo, și vom face asta. Apoi, trebuie să avem politici de toleranță zero față de nepăsare/nesimțire. Nu sunt adeptul politicilor de toleranță zero în orice context, dar atunci când parchezi cu bună știință pe noroi, îl duci pe trotuar, stradă și in plămânii noștri, atunci plătești!”, este de părere Ciprian Ciucu.

În finalul mesajului, acesta a dat de exemplu capitala Japoniei și a explicat că în Tokyo nu poți să-ți cumperi mașină dacă nu faci dovada locului de parcare.

”In Tokyo (si in Londra, dar nu știu sigur), nu-ți poți cumpăra mașină dacă nu faci dovada locului de parcare. Trebuie să investim in transportul in comun și in cel alternativ, altfel vom continua să suferim.”, a precizat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei.